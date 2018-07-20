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Хабаровск простится с Игорем Неклюдовым в понедельник
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Хабаровск простится с Игорем Неклюдовым в понедельник 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Прощание с ушедшим из жизни в четверг, 19 июля, крупным предпринимателем Игорем Неклюдовым состоится в понедельник в Спасо-Преображенском соборе Хабаровске в 11 утра. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на официальный сайт группы компаний «Дальрео».
— Имя Игоря Неклюдова на протяжении многих лет связывали, прежде всего, с развитием Хабаровска, Хабаровского края и Дальнего Востока. Причём, не только в роли инвестора, но и в роли генератора масштабных и чрезвычайно важных проектов: ТК «Заимка», отель Hilton, речной вокзал с участком международного пункта пропуска (первый построенный за последние 40 лет на Амуре). Он развивал множество успешных предприятий Хабаровска в разных сферах деятельности: фитнес и спортивные клубы, кинотеатры, развлекательные учреждения, детские клубы и площадки, офисные центры и гостиницы, телевидение и многое другое. В этот день близкие и друзья скорбят о трагической смерти заботливого отца и мужа, верного и надежного друга, — говорится в заявлении руководства «Дальрео».
ИА «Хабаровский край сегодня» накануне сообщало, что Игорь Неклюдов скончался в своём доме на «Заимке». У него случился гипертонический криз, на фоне которого возникла сердечная недостаточность. Две бригады врачей пытались реанимировать 71-летнего пациента, однако сделать это не удалось.
СПРАВКА
Созданные при жизни Игорем Неклюдовым бизнес-структуры контролируют пять бизнес-центров в центральной части Хабаровска и знаменитые «Золотые башни» на Восточном шоссе. В созданную Игорем Неклюдовым бизнес-империю также входит туристический комплекс «Заимка». Близкие к Неклюдову люди стоят во главе фитнес-центра World-class, телекомпании «Даль-ТВ» с «Дорожным радио-Хабаровск», сети кинотеатров, включая «Гигант». Компания «Дальреострой» ведёт строительство отеля Hilton на улице Комсомольской в краевой столице.
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