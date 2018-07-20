Помпео назвал абсурдом предположение о наличии у Москвы компромата на Трампа 

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Утверждения членов Демократической партии о наличии у России компрометирующей информации о президенте США Дональде Трампе абсурдны. С таким заявлением выступил в четверг в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Майкл Помпео.
Его попросили прокомментировать критические замечания оппозиции о том, что Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки продемонстрировал слабость, возможно, ввиду наличия у Москвы компромата на него. «Я считаю, что такие предположения абсурдны. Наша администрация без устали старалась удержать Россию от плохого поведения», — ответил Помпео.
По его словам, администрация Трампа «унаследовала ситуацию, при которой Россия сминала все [на своем пути] в Соединенных Штатах».
В интервью Fox News, взятом после саммита США — Россия, Трамп высказал мнение, что в случае наличия у России какого-либо компромата на него такие материалы стали бы уже достоянием гласности. Ранее Путин в интервью этому же каналу заявил, что РФ не располагает никакими материалами, которые бы компрометировали Трампа. По словам российского лидера, до того, как Трамп объявил о своем участии в президентской гонке в США, он не представлял для РФ «никакого интереса».
Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США и связанных с этим вопросов ведут спецпрокурор Роберт Мюллер, ФБР и комитеты Сената и Палаты представителей американского Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.