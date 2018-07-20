Помпео назвал абсурдом предположение о наличии у Москвы компромата на Трампа

Его попросили прокомментировать критические замечания оппозиции о том, что Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным Хельсинки продемонстрировал слабость, возможно, ввиду наличия у Москвы компромата на него. «Я считаю, что такие предположения абсурдны. Наша администрация без устали старалась удержать Россию от плохого поведения», — ответил Помпео.

По его словам, администрация Трампа «унаследовала ситуацию, при которой Россия сминала все [на своем пути] в Соединенных Штатах».

В интервью Fox News, взятом после саммита США — Россия, Трамп высказал мнение, что в случае наличия у России какого-либо компромата на него такие материалы стали бы уже достоянием гласности. Ранее Путин в интервью этому же каналу заявил, что РФ не располагает никакими материалами, которые бы компрометировали Трампа. По словам российского лидера, до того, как Трамп объявил о своем участии в президентской гонке в США, он не представлял для РФ «никакого интереса».