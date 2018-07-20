ДВЭУК на ВЭФ представит проекты по энергоснабжению «Силы Сибири»

"Компания представит содержательные проекты, которые реализуются в рамках ранее достигнутых договоренностей на предшествующих форумах. В частности, мы приступили к выполнению работ по внешнему энергообеспечению «Силы Сибири».

Благодаря тем договоренностям, которые были достигнуты на прежних форумах, у нас уже реализован аналогичный проект — это расширение объектов внешнего энергоснабжения трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» для увеличения мощности нефтепровода с 50 до 80 млн тонн в год", — рассказал Селютин.

Он пояснил, что компания начала реализацию проектов общей стоимостью 3,1 млрд рублей по строительству новых объектов внешнего энергоснабжения Якутского центра газодобычи. Речь идет о двух новых подстанциях с воздушными линиями 35 и 220 кВ, а также о реконструкции существующей энергоинфраструктуры. Кроме того, Селютин напомнил, что в 2017 году ДВЭУК закончила проекты расширения магистральных сетевых объектов в Якутии , которые кратно увеличили мощность энергоснабжения ВСТО в связи с ростом нагрузок и присоединением двух нефтеперекачивающих станций, расположенных в Иркутской области

"Газпром" ведет строительство газопровода «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай . Ожидается, что поставки газа в КНР начнутся 29 декабря 2019 года.

Восточный экономический форум пройдет 11 — 13 сентября во Владивостоке. Планируется, что мероприятие посетят около 7 тыс. человек.