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ДВЭУК на ВЭФ представит проекты по энергоснабжению «Силы Сибири»
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ДВЭУК на ВЭФ представит проекты по энергоснабжению «Силы Сибири» 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Дальневосточная энергетическая управляющая компания (ДВЭУК) представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) проекты строительства и расширения электросетевых объектов для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ДВЭУК Дмитрий Селютин.
"Компания представит содержательные проекты, которые реализуются в рамках ранее достигнутых договоренностей на предшествующих форумах. В частности, мы приступили к выполнению работ по внешнему энергообеспечению «Силы Сибири».
Благодаря тем договоренностям, которые были достигнуты на прежних форумах, у нас уже реализован аналогичный проект — это расширение объектов внешнего энергоснабжения трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» для увеличения мощности нефтепровода с 50 до 80 млн тонн в год", — рассказал Селютин.
Он пояснил, что компания начала реализацию проектов общей стоимостью 3,1 млрд рублей по строительству новых объектов внешнего энергоснабжения Якутского центра газодобычи. Речь идет о двух новых подстанциях с воздушными линиями 35 и 220 кВ, а также о реконструкции существующей энергоинфраструктуры. Кроме того, Селютин напомнил, что в 2017 году ДВЭУК закончила проекты расширения магистральных сетевых объектов в Якутии, которые кратно увеличили мощность энергоснабжения ВСТО в связи с ростом нагрузок и присоединением двух нефтеперекачивающих станций, расположенных в Иркутской области.
"Газпром" ведет строительство газопровода «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Ожидается, что поставки газа в КНР начнутся 29 декабря 2019 года.
ВСТО — нефтепровод, проходящий от города Тайшет в Иркутской области до нефтеналивного порта Козьмино в заливе Находка через Сковородино Амурской области, протяженность — 4 740 км. Первая очередь ВСТО введена в декабре 2009 года, вторая — в декабре 2012 года.
Восточный экономический форум пройдет 11 — 13 сентября во Владивостоке. Планируется, что мероприятие посетят около 7 тыс. человек.
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