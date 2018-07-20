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ДВЭУК в течение четырех лет планирует построить линию Сунтар — Нюрба в Якутии
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ДВЭУК в течение четырех лет планирует построить линию Сунтар — Нюрба в Якутии 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Дальневосточная энергетическая управляющая компания (ДВЭУК) в течение четырех лет намерена построить линию Сунтар — Нюрба в Якутии, которая заместит существующую аварийную воздушную линию и позволит стабильно обеспечивать электричеством жителей и предприятия в четырех районах региона, а также сократит здесь расходы на дизельную генерацию.
Как сообщил ТАСС генеральный директор ДВЭУК Дмитрий Селютин, этот проект может быть началом создания большого энергокольца, которое объединит Западный и Центральный энергорайоны Якутии по северному маршруту.
Проблемы энергетики на Дальнем Востоке как неотъемлемой составляющей развития региона регулярно обсуждаются на Восточном экономическом форуме, который в сентябре 2018 года пройдет во Владивостоке в четвертый раз. Планируется, что форум посетят около 7 тыс. человек.
"К сожалению, для Вилюйской группы улусов стали уже традиционными так называемые блэкауты, поскольку в связи с очень плохим состоянием действующей линии Сунтар — Нюрба, находящейся в аварийном состоянии и Нюрба, и Вилюйск, и Верхневилюйск испытывают очень серьезные проблемы с энергоснабжением. Поэтому за счет тех средств, которые мы аккумулируем от деятельности на территории Республики Саха (Якутия), новая линия Сунтар — Нюрба может быть построена в течение четырех лет.
Мы готовимся подписать соглашение по реализации этого проекта с руководством Республики Саха (Якутия) на полях Восточного экономического форума", — сообщил Селютин.
Проект подразумевает строительство воздушной линии 110 кВ Сунтар — Нюрба протяженностью 160 км, но для подключения новой линии необходимо реконструировать существующую подстанционную инфраструктуру. Предполагается, что линия будет построена в габаритах 220 кВ для возможности последующего увеличения пропускной способности. По предварительной оценке, стоимость проекта может достигать 4 — 4,5 млрд рублей. Приход стабильного энергоснабжения в эту часть региона позволит дать импульс развитию бизнеса.
"По архитектуре энергосистемы Республики Саха (Якутия) этот проект может быть началом большого энергокольца, которое объединит Западный и Центральный энергорайоны региона по северному маршруту, что значительно повысит устойчивость республиканской энергосистемы", — отметил собеседник. Население Вилюйской группы улусов в Якутии составляет более 93,5 тыс. человек.
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