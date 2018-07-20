Ученые признали, что мясо и хот-доги могут вызвать маниакальный синдром

В последнее время проводится все больше исследований относительно популярной продукции, употребляемой по всему миру. В этот раз «проверке» подверглись мясные изделия.

Специалисты уверены, что нитраты, входящие в состав маринадов или засолок и отвечающие за нежно-розовый оттенок колбасных изделий, способны оказывать негативное воздействие на психическое здоровье потребителей. Согласно последним результатам исследований Johns Hopkins Medicine, употребление мясных изделий в большом количестве способно вызвать проблемы с психикой. Анализу подверглись более 1000 пациентов, у которых наблюдаются психические расстройства. Другую группу составили люди, с психикой которых все в порядке. Результаты показали, что химические вещества, входящие в состав мясной готовой продукции, такой как салями, сосиски и другие, могут способствовать развити. мании.

Кроме того, в числе развитий психических расстройств называют и ненормальное состояние настроения. Однако более опасной считают именно манию, которая характеризуется повышенной активностью, эйфорией и проблемами со сном. ​Ученые провели также и эксперименты на лабораторных крысах. Согласно результатам, крысы испытывали маниеподобную гиперактивность после того, как в их рацион начинали вводить еду с нитратами. На «трансформацию» психики потребовалось всего несколько недель.