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Ученые признали, что мясо и хот-доги могут вызвать маниакальный синдром
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Ученые признали, что мясо и хот-доги могут вызвать маниакальный синдром 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
В последнее время проводится все больше исследований относительно популярной продукции, употребляемой по всему миру. В этот раз «проверке» подверглись мясные изделия.
Специалисты уверены, что нитраты, входящие в состав маринадов или засолок и отвечающие за нежно-розовый оттенок колбасных изделий, способны оказывать негативное воздействие на психическое здоровье потребителей. Согласно последним результатам исследований Johns Hopkins Medicine, употребление мясных изделий в большом количестве способно вызвать проблемы с психикой. Анализу подверглись более 1000 пациентов, у которых наблюдаются психические расстройства. Другую группу составили люди, с психикой которых все в порядке. Результаты показали, что химические вещества, входящие в состав мясной готовой продукции, такой как салями, сосиски и другие, могут способствовать развити. мании.
Кроме того, в числе развитий психических расстройств называют и ненормальное состояние настроения. Однако более опасной считают именно манию, которая характеризуется повышенной активностью, эйфорией и проблемами со сном. ​Ученые провели также и эксперименты на лабораторных крысах. Согласно результатам, крысы испытывали маниеподобную гиперактивность после того, как в их рацион начинали вводить еду с нитратами. На «трансформацию» психики потребовалось всего несколько недель.
Наиболее опасными ученые назвали именно вяленое мясо или колбаски, которые распространены в США и Западной Европе — это мясо высушивается в специальных условиях и концентрация нитратов там выше всего.
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