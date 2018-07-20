Тотальная декоммунизация: Польша избавляется от памятников воинам Красной армии

Российские ветераны Великой Отечественной войны возмущены действиями польских властей, уничтожающими памятники героям Красной армии. Тотальная декоммунизация, объявленная в стране, стерла с лица земли уже десятки воинских мемориалов.

Вот, например, памятник Благодарности Красной армии в Лидзбарке-Варьмински. Его уже нет. Как и этого, в Дембице. И монумента генералу Черняховскому в Пененжно. На очереди — еще сотни. Улицы, названия которых связаны с коммунизмом, тоже переименуют. Через несколько лет в стране не останется ни одного упоминания о тех, кому ее граждане обязаны собственной жизнью.

У Матеуша Мажоха на груди — наглядная агитация. Он не скрывает, что ненавидит Красную Армию. Хотя пресс-секретарю нацдвижения «Всепольска молодежь» всего 24 года.

— Это армия преступников, которая принесла полякам больше зла, чем пользы. Нет в Польше здравомыслящего человека, который дал бы позитивную оценку Красной Армии, — говорит Матеуш Мажох.

Последняя выходка таких, как Мажох — беспорядки на марше в Котовицах. Здесь было все: и плакаты с украинским героем Шухевичем, и разборки с полицией. Разве что, не зажгли, как обычно.

Нарушителей задержали, но суд сразу оправдал хулиганов, фактически защитив вандалов. Ведь это именно ультраправые обливают краской советские памятники.

При этом штаб нацдвижения прикрывается вывеской европейского СМИ.

— Собираются люди, в основном, молодежь два раза в неделю, может чаще, — говорит охранник Анджей.

Одна из главных варшавских мишеней — памятник Благодарности Красной Армии в Скарышевском парке. Над ним как только не издевались. Теперь и вовсе — хотят снести. И в новейшем музее Польши, который построят через три года, — нет для него места.

— Советские памятники это всего пол процента нашего музея, это не так важно, — говорит пресс-секретарь Музея истории Польши Марек Стремецкий.

В планах «Института национальной истории» — демонтаж 75-ти советских памятников до конца этого года. Их уже не спасти. Бегающие глаза, натянутая улыбка — Адам Сивек вынес монументам приговор.

— Памятники — часть политики и истории для создания престижа страны, а коммунистические — нам теперь не подходят, — объяснил директор отдела увековечивания памяти битв и мученичества Института национальной истории Адам Сивек.

Издательство института печатает широкоформатные книги про красный террор. И приключения польского Антека —с 1939 по 1946 годы. Это комиксы — про советских солдат-оккупантов.

Как их представляет самая гнусная русофобская пропаганда: воры, тупые и бессердечные. В журнале антигерои — с Красной звездой на фуражке. Не удивительно, что число запросов на снос памятников советским солдатам в Польше только растет.

— «Институт национальной памяти» создан, чтобы стереть ту память, которая была до сих пор. Корни закона о декоммунизации — это русофобия, — пояснил журналист Адам Вишневский.

У списка памятников «под снос» — рекомендательный характер. Это значит, что судьба того или иного монумента — в руках местной власти. Где-то план уже перевыполнили, но у муниципалов Вроцлава еще остался здравый смысл. Они создали прецедент: пошли в суд, чтобы название одной улицы — прокоммунистической, — не изменилось по приказу Варшавы . Все-таки, Вроцлав — перекресток культур.

— Нельзя все делить на черное и белое, — заметил глава Городского совета Вроцлава Яцек Оссовски.

И все же к польской декоммунизации приклеилось меткое определение: это закон против живых и мертвых. Придуманный теми, кто не понимает, что подвиг советских героев — вне времени и политики.