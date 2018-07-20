Все, что нужно знать о Соловках, чтобы полюбить их

Небольшой тираж всего в тысячу экземпляров книги Юрия Бродского «Соловки. Лабиринт преображения», выпущенной издательством «Новая газета», только повышает ее ценность. Потому что и текст, и иллюстрации, которые представлены в этом исследовании, выше всяких похвал.

Иногда появляются историко-публицистические произведения, за которые автору сразу хочется дать научную степень. И не кандидата или доктора наук, а что-нибудь более солидное. Вроде члена-корреспондента. Потому что миссию обогащения отечественной науки новыми знаниями, которая закреплена за членкорами РАН , авторы подобных книг выполняют в полном объеме. А порой и с лихвой — чтобы еще другим на десяток серьезнейших диссертаций хватило.

Книга Юрия Бродского относится к разряду именно таких. Озадачивает лишь одно — не знаешь, к какой из научных дисциплин причислить труд автора, потому что перед нами подробнейшая энциклопедия Соловецких островов. Здесь абсолютно все: география, история, культура, флора и фауна, топонимика и многое другое. А если учесть, что автор является профессиональным фотографом, то в книге, кроме исторических фотографий и иллюстраций, множество завораживающих своей красотой картин.

Соловецкие острова — это земля выстраданная. Говорят даже, что здесь священники могут служить литургию в любом месте, до такой степени Соловки пропитаны кровью мучеников.

Древний монастырь, в который веками ссылали неугодных, являет собой уникальный рукотворный памятник человеческому упорству, трудолюбию и терпению. Соседствует он с бараками СЛОНа — Соловецкого лагеря особого назначения, который является своеобразным символом темных и трагических страниц советской истории.

Автор же книги так определил значение исторических событий, которые происходили на архипелаге: «Опыт Соловков бесценен. Соловки не просто вплетены в историю России — они ее квинтэссенция».

Тут суровый климат, суровая природа, суровая жизнь. До Северного полярного круга 165 километров — Тула от Москвы и то дальше находится. Но при этом Соловецкие острова — уникальное место с красивейшими пейзажами и потрясающе целительным воздухом. 400 реликтовых хрустальных озер с чистейшей водой, доисторические каменные лабиринты, целые рощи причудливо изогнутых «танцующих» берез и, наконец, сказочное Белое море с отличной рыбалкой, дайвингом или наблюдением за северными китами — белухами.

Обо всем этом и еще о многом интересном Юрий Бродский рассказывает читателю простым, доступным языком, подтверждая свои впечатления цитатами и высказываниями известных людей, историческими документами, фотографиями из архивов и личной коллекции.

«Лучше не напишешь». Так озаглавил предисловие к этой книге замечательный писатель Виктор Ерофеев . «Этот многогранный, скрупулезный труд создан по законам любви и красоты… Эта любовь основана на прожитой жизни автора и его полноценном контакте с Соловками, летом и зимой, в шторм и вьюгу», — считает Ерофеев.

Он прав на 100 процентов. Потому что даже тот, кто ни разу не был на Соловках, после ознакомления с книгой Бродского будет готов немедленно собраться в путь, чтобы окунуться в историю и насладиться природой архипелага.