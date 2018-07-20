Рынок оставил сильнейших

Как и во многих других случаях, книжный рынок страны можно разделить на рынки Москвы (и Питера) и — всех остальных регионов.

В столице, безусловно, серьезнее конкуренция, потому что книги здесь выпускают около 100 издательств. Причем издательств дельных, серьезных и профессиональных, потому что бездарный издатель долго в Москве не продержится. Сейчас на этом рынке остались лишь те, кто либо владеет методикой, как удержаться в книготорговой сети хотя бы небольшими поставками, либо слишком богат, чтобы зависеть от сиюминутных превратностей книжной торговли.

Таких независимых, спокойно работающих как в регионах, так и за рубежом издательств в городе не больше пяти. Стоит ли удивляться, что толкотня на московском рынке серьезная? Впрочем, поскольку денег в столице больше, а читающая публика приважена к книжным магазинам, заниматься издательским делом в Москве в итоге все-таки проще.

В провинции и покупательная способность населения ниже (притом что местные книги могут быть даже дороже по отпускной цене, чем в столице), и книготорговые сети, как правило, имеют вид несколько захиревший. Местному издателю, чтобы предложить свой товар в торговлю, надо семь потов пролить.

Все потому, что это либо сетевые магазины, принадлежащие столичным издателям (а такие не слишком охотно берут провинциальные книги), либо книжных магазинов и вовсе нет. И это, конечно, не может не тревожить. Ведь в итоге падает доступность книги и сокращается читательская аудитория, потому что правила «Чем меньше человек читает, тем меньше у него привычка к чтению» никто не отменял.

Чтобы переломить эту ситуацию, издательствам нужна государственная система преференций. Потому что даже льготный НДС в 10 процентов уже не спасает. Особенно если посмотреть за рубеж, где для книжников он составляет по большей части четыре-пять процентов.

А вот читатель — по части активности и пристрастию к чтению — одинаков по всей стране. Правда, и у него вкусы, конечно, со временем меняются. Например, если в советский период предпочтение отдавалось все больше художественной литературе, то сейчас на передний план продаж выходит познавательная. Хотя есть две неизменные категории — это учебная литература и книги для детей, выпуск которых в стране неуклонно растет. По-прежнему пользуется спросом «легкое чтиво» — дамские романы, детективы, фантастика. Причем за последние годы почему-то выросло число женщин, пишущих в этих жанрах. Но даже здесь мастерство сильно подросло.