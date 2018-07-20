Едва стоящая на ногах дочь Трампа сверкнула полным телом в прозрачной блузе

24-летнюю модель Тиффани Трамп папарацци застукали выходящей из ночного клуба The Arts Club в Лондоне.

Похоже, девушка повеселилась как следует: очевидцы утверждают, что Тиффани Трамп с трудом держалась на ногах и села в машину при помощи охранника. Кстати, на Тиффани была мегапрозрачная блуза, открывающая полный животик — у себя в Instagram дочь Трампа предпочитает выкладывать гораздо более «худые» портреты.

На странице Тиффани Трамп фото с этой вечеринки не найти, последнюю запись модель сделала там неделю назад, опубликовав расслабленное фото с пляжа.

— подписала кадр она. Что же, Тиффани — результаты мы увидели!

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Фото:Instagram, East News / Palace Lee, PacificCoastNews