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Едва стоящая на ногах дочь Трампа сверкнула полным телом в прозрачной блузе
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Едва стоящая на ногах дочь Трампа сверкнула полным телом в прозрачной блузе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
24-летнюю модель Тиффани Трамп папарацци застукали выходящей из ночного клуба The Arts Club в Лондоне.
Похоже, девушка повеселилась как следует: очевидцы утверждают, что Тиффани Трамп с трудом держалась на ногах и села в машину при помощи охранника. Кстати, на Тиффани была мегапрозрачная блуза, открывающая полный животик — у себя в Instagram дочь Трампа предпочитает выкладывать гораздо более «худые» портреты.
На странице Тиффани Трамп фото с этой вечеринки не найти, последнюю запись модель сделала там неделю назад, опубликовав расслабленное фото с пляжа.
— подписала кадр она. Что же, Тиффани — результаты мы увидели!
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Фото:Instagram, East News / Palace Lee, PacificCoastNews
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