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Источник: ударный беспилотник «Охотник» станет прототипом истребителя 6-го поколения
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Источник: ударный беспилотник «Охотник» станет прототипом истребителя 6-го поколения 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новейший российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» станет прототипом истребителя 6-го поколения, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, признаки истребителя 6-го поколения «до конца не сформированы, но можно выделить главные черты». «В первую очередь, это отсутствие летчика и способность автономно выполнять любые боевые задачи. В этой части — искусственного интеллекта и автономности — „Охотник“ будет прототипом истребителя 6-го поколения», — сообщил собеседник агентства.
Источник уточнил, что «Охотник» сможет полностью самостоятельно «совершить взлет, выполнить задание и вернуться на аэродром». «Единственное: он пока не получит функцию принятия решения на применение оружия — это остается за человеком», — пояснил собеседник.
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