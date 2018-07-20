Источник: ударный беспилотник «Охотник» станет прототипом истребителя 6-го поколения

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Новейший российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» станет прототипом истребителя 6-го поколения, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, признаки истребителя 6-го поколения «до конца не сформированы, но можно выделить главные черты». «В первую очередь, это отсутствие летчика и способность автономно выполнять любые боевые задачи. В этой части — искусственного интеллекта и автономности — „Охотник“ будет прототипом истребителя 6-го поколения», — сообщил собеседник агентства.

Источник уточнил, что «Охотник» сможет полностью самостоятельно «совершить взлет, выполнить задание и вернуться на аэродром». «Единственное: он пока не получит функцию принятия решения на применение оружия — это остается за человеком», — пояснил собеседник.