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Семьи владельцев Fan ID получат визу в Россию бесплатно
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Семьи владельцев Fan ID получат визу в Россию бесплатно 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Я предложил коллегам подумать, сейчас эти решения принимаются, мы по паспортам болельщика будем сюда пускать до конца года без виз, — напомнил он.
Он добавил, что члены семей, друзья, кто с ними поедут, смогут получать бесплатно эти визы.
Российский лидер добавил, что таким образом будут реализовываться планы по увеличению количества туристов.
Напомним, что иностранные болельщики, оформившие Fan ID и купившие билеты на матчи, могли приехать в РФ без визы. После обещания на эту тему президента РФ лидеры всех фракций Госдумы наряду с ее председателем внесли соответствующий законопроект на рассмотрение палаты. Он предполагает, что обладатели паспортов болельщика на ЧМ-2018 получат право безвизового многократного посещения России до конца года.
В ходе общения на стадионе Путин также сообщил, что волонтеры на чемпионате мира по футболу продемонстрировали хорошую работу.
"Судя по тому, какую работу вы продемонстрировали, это самое лучшее тому подтверждение", — добавил президент.
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