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Путин пообещал бесплатные визы членам семей болельщиков с FAN ID
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Путин пообещал бесплатные визы членам семей болельщиков с FAN ID 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин сообщил, что члены семей иностранных болельщиков с FAN ID смогут получить российские визы бесплатно. Такое заявление российский лидер сделал в ходе беседы с волонтерами турнира в Калининграде.
«Вы слышали, я предложил коллегам подумать, сейчас как раз эти решения принимаются: мы по паспортам болельщиков будем сюда пускать тех, кто имеет эти документы, до конца года без виз», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
«А члены семей, их друзья, кто с ними поедут, смогут получать визы бесплатно», — добавил он.
Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. По итогам турнира чемпионом стала сборная Франции, сборная России выбыла из турнира на стадии 1/4 финала.
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