Путин пообещал бесплатные визы членам семей болельщиков с FAN ID

Президент России Владимир Путин сообщил, что члены семей иностранных болельщиков с FAN ID смогут получить российские визы бесплатно. Такое заявление российский лидер сделал в ходе беседы с волонтерами турнира в Калининграде

«Вы слышали, я предложил коллегам подумать, сейчас как раз эти решения принимаются: мы по паспортам болельщиков будем сюда пускать тех, кто имеет эти документы, до конца года без виз», — цитирует Путина пресс-служба Кремля

«А члены семей, их друзья, кто с ними поедут, смогут получать визы бесплатно», — добавил он.