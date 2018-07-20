Эксперты оценили зависимость урожая в России от погоды

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Неблагоприятные погодные условия в ряде российских регионов могут отрицательно сказаться на валовом сборе сельскохозяйственных культур; опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что влияние погодного фактора на урожаи в стране остается высоким, однако современные технологии могли бы позволить его снизить.

Крыма, Волгоградской области, Республики Алтай и Согласно данным Минсельхоза РФ, в 2018 году в результате гибели посевов от засухи чрезвычайная ситуация объявлена на территории Чечни Калмыкии . Кроме того, ещё в восьми субъектах РФ режим чрезвычайной ситуации объявлен в результате переувлажнения почвы: в Якутии , в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Архангельской, Томской, Новосибирской, Омской и Кемеровской областях.

По оценке ведомства, потери урожая зерна в текущем году в России из-за погодных условий могут составить порядка 30 миллионов тонн. Валовый сбор зерна прогнозируется в пределах 100 миллионов тонн, в том числе пшеницы — 64,4 миллиона тонн.

В прошлом году РФ получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.

"Затянувшаяся засуха, в особенности в южных регионах текущего сезона, по всем отраслевым прогнозам приведет к снижению как урожайности, так и валового сбора зерновых. На сегодняшний день средневзвешенный прогноз по сбору ожидается в районе 112-113 миллионов тонн зерновых, в том числе пшеницы около 69-70 миллионов тонн", — комментирует РИА Новости управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Текущая ситуация

По его словам, если в ближайшее время не будет осадков, то прогноз будет скорректирован в сторону понижения. «Если по озимым культурам из-за достаточной накопленной влаги ущерб минимален, то в отношении яровых есть серьезная опасность», — добавляет эксперт.

Что касается урожая в Сибири и на Дальнем Востоке, то здесь, по мнению Березнюка, ситуация будет зависеть от дальнейших погодных условий. Посевная кампания в этих регионах растянулась, и это может сказаться на созревании культур к началу уборки и, как следствие, на итоговых результатах в регионах, отмечает эксперт.

Собеседник агентства напомнил, что Россия на сегодняшний день является важным игроком на мировом зерновом рынке с долей, по итогам последних лет, более 11% от всего мирового рынка пшеницы. Страна также является одним из лидеров по производству ячменя, овса, ржи и входит в десятку по выращиванию и валовому сбору кукурузы и проса.

"Поэтому все ведущие игроки смотрят на ситуацию текущего сезона у наших аграриев", — поясняет Березнюк. Он добавляет, что уменьшение валового сбора может сыграть позитивную роль для ценообразования, что приведет к более высокой доходности, как производителей, так и экспортеров зерна.

Зависимость от погоды высока

Эксперт отмечает, что он не видит рисков для российских компаний с точки зрения снижения объема экспорта. «Мы, наконец, стали следить не за объемами сбора, а за денежной выручкой. Поэтому катастрофы на сегодняшний день мы не видим», — заключил эксперт.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в целом зависимость в России от погодных условий и их влияния на урожайность зерновых остается крайне высокой. «Если в странах европейского союза этот показатель варьируется от 20%, то у российских аграриев он — свыше 35%», — констатирует собеседник РИА Новости.

С ним согласен директор по акселерации проектов в сфере агро— и промышленных биотехнологий Фонда «Сколково» Роман Куликов . «Погода может оказывать более 50% влияния на выращивание любой аграрной культуры. Засуха, обильные дожди, повышенная либо пониженная температура — особенно в критические фазы роста растений — могут вызвать гибель посевов», — констатирует Куликов.

По мнению Березнюка, чтобы снизить эту зависимость, необходимо улучшать системы мониторинга и прогнозирования. Как добавляет эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Елена Разумова, от колебаний урожайности и соответственно цен на сельхозпродукцию могут помочь механизмы страхования доходности сельхозтоваропроизводителей.

"Кроме того, необходимо продолжать работу по развитию биржевой торговли сельхозпродукции на онлайн-площадках, куда имеют выход непосредственные производители продукции, а не многочисленные посредники между фермерами и конечным потребителем или экспортером. Также необходимо продолжение работ по развитию логистики и мест длительного хранения продукции, аккредитованных биржевыми площадками", — отметила в комментарии РИА Новости Разумова.

Новые технологии

По мнению представителя «Сколково», помочь существенно снизить зависимость урожая от погодных явлений могли бы новые технологии.

"Для валовых культур, прежде всего, зерновых, в России имеют колоссальное значение и засуха, и дожди. В некоторых из регионов на Юге, где выращивают зерновые, по несколько лет наблюдаются сильнейшие засухи, тем самым урожайность там существенно снижается — сгорают посевы, а орошать зерновые искусственным путем не очень эффективно с экономической точки зрения", — отмечает Куликов.

По его словам, в данном случае полезной была бы предиктивная или предсказательная технология — она помогла бы вовремя предпринять необходимые меры. Как добавляет Куликов, погода может оказывать еще и косвенное влияние на урожай: изменение определенных условий по влажности может способствовать развитию плесени или размножению насекомых-вредителей.

"Поэтому масса проектов сегодня работает на отслеживание связи погоды, климатических факторов с урожайностью и со всеми факторами развития растений. Также есть масса технологий, таких как «умная мелиорация», которые могут включать в себя технологии умного полива с почвенными датчиками — они анализируют увлажненность почвы, движение микроэлементов и распределяют полив воды с жидкими удобрениями", — рассказывает эксперт.

Он также приводит примеры специфических проектов с использованием специальных полимеров. При попадании в почву они накапливают там влагу и затем медленно ее отдают. Это необходимо в тех случаях, когда после дождя солнце стало причиной испарения влаги.

"Такие технологии набирают популярность по всему миру, в том числе и у нас, но пока эти технологии отличаются дороговизной, поэтому не так популярны, как могли бы. Например, сегодня в России лишь около 10-15% всех аграриев используют предиктивную технологию «умное земледелие» в том или ином виде. То есть уровень проникновения пока не очень высокий", — заключает Куликов.