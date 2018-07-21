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Водитель направил автомобиль в торнадо и выжил
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В Турции произошла трагедия с россиянином
В Турции произошла трагедия с россиянином

Водитель направил автомобиль в торнадо и выжил 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Американец Майкл Деланг запечатлел на видео крупный торнадо неподалеку от города Валерия в штате Айова, прошедший 19 июля.
Сильные грозы охватили весь штат, и в некоторых его местах проявились в виде торнадо.
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