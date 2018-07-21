Водитель направил автомобиль в торнадо и выжил

Американец Майкл Деланг запечатлел на видео крупный торнадо неподалеку от города Валерия в штате Айова, прошедший 19 июля.

Сильные грозы охватили весь штат, и в некоторых его местах проявились в виде торнадо.