Никола Тесла прилетел с Венеры. Секретные документы ФБР обнародовали 

Обнародованы секретные данные 1957 года, в которых рассказывается о знаменитом физике. Насчёт многих выдающихся людей нашей цивилизации ходит множество слухов. Одних обвиняли в связях с дьяволом и демонами, других считали пришельцами с других планет, третьих и вовсе считали сумасшедшими и еретиками. Но подобных доказательств ранее было не много. Интересные данные были обнародованы ФБР, в которых упоминается Тесла. Согласно этим документам, Никола Тесла был доставлен на Землю с Венеры в 1856 году и чтобы ребёнок ничем не выделялся среди обычных людей ему нашли приемных родителей. Так и было до тех пор, пока он не эмигрировал в Америку и именно там начали проявляться его способности к научной деятельности. Кстати, ранее уже существовала теория о том, что Тесла получал свои знания благодаря сотрудничеству с существами внеземных цивилизаций и благодаря своему происхождению он обладал талантами, которые свойственны жителям его планеты. Быть может, что со временем рассекретят документы о других гениальных людях и мы узнаем много нового?!