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Вице-премьер Италии подал в суд на известного писателя из-за критики
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Вице-премьер Италии подал в суд на известного писателя из-за критики 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини подал в суд на писателя и разоблачителя мафии Роберто Савиано, обвинив его в распространении порочащих сведений.
Ранее на этой неделе Савиано поместил в Twitter фотографию мертвой женщины с ребенком в Средиземном море и спросил, «сколько удовольствия» министр, известный своей жесткой антимиграционной политикой, получает от этого изображения.
"Я подал в суд на Савиано, как обещал. Я принимаю любую критику, но не позволю никому говорить, что я помогаю мафии… или говорить, что я радуюсь смерти детей", — написал Сальвини в Twitter.
Писатель уже отреагировал на это сообщение в микроблоге, отметив, что в случае разбирательства сам Сальвини будет вызван в суд, где ему «придется говорить правду».
Савиано получил всемирную известность благодаря роману-репортажу о мафии «Гоморра». После публикации книги в 2006 году писатель находится под охраной полиции, опасаясь мести со стороны преступников.
По мотивам книги был снят одноименный фильм, номинированный в 2008 году на премию «Оскар». Писатель занимается также журналистской работой, сотрудничает с ведущими газетами Италии, а также США, Великобритании, Германии и ряда иных стран. Его главной темой остаются разоблачения преступлений мафии.
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