Вице-премьер Италии подал в суд на известного писателя из-за критики

Ранее на этой неделе Савиано поместил в Twitter фотографию мертвой женщины с ребенком в Средиземном море и спросил, «сколько удовольствия» министр, известный своей жесткой антимиграционной политикой, получает от этого изображения.

"Я подал в суд на Савиано, как обещал. Я принимаю любую критику, но не позволю никому говорить, что я помогаю мафии… или говорить, что я радуюсь смерти детей", — написал Сальвини в Twitter.

Писатель уже отреагировал на это сообщение в микроблоге, отметив, что в случае разбирательства сам Сальвини будет вызван в суд, где ему «придется говорить правду».

Савиано получил всемирную известность благодаря роману-репортажу о мафии «Гоморра». После публикации книги в 2006 году писатель находится под охраной полиции, опасаясь мести со стороны преступников.