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«Своя» грудь, стальные мышцы и дерзкие дреды: изучаем Instagram первой темнокожей «Мисс Вселенной» Британии
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«Своя» грудь, стальные мышцы и дерзкие дреды: изучаем Instagram первой темнокожей «Мисс Вселенной» Британии 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
25-летняя спортсменка Ди-Энн Кентиш-Роджерс одержала победу в британском этапе конкурса «Мисс Вселенная».
Она стала первой чернокожей британкой, которая представит страну в международном финале 67-го конкурса «Мисс Вселенная». Недавно Кентиш-Роджерс получила диплом адвоката, а до этого успешно выступала в семиборье. В наследство от спорта Ди-Энн достались стальные мышцы — кажется, у нее нет ни грамма лишнего веса при роскошной фигуре.
Фигурой Ди-Энн не стесняется хвастаться в Instagram — и ее регулярно спрашивают о том, какую пластику она делала.
— отвечает она на просьбу поделиться номером своего хирурга. Кстати, на многих фото видно, что грудь у красотки «своя» и хранит естественную форму.
Волосы Ди-Энн заплетены в дреды — это ее отдельная гордость, и менять прическу для конкурса она не стала.
Кстати, в Великобритании Ди-Энн не живет еще и года: до этого она проживала на британском острове Ангилья в Карибском море и постила оттуда фото на золотом песке и под пальмами. Минувшей зимой девушка слепила своего первого снеговика.
А как тебе британская «Мисс Вселенная» Ди-Энн Кентиш-Роджерс?
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Фото:Instagram
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