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СМИ: председатель верхней палаты парламента Японии посетит Россию с официальным визитом
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СМИ: председатель верхней палаты парламента Японии посетит Россию с официальным визитом 

ТАСС 2 часа назад
ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Председатель верхней палаты парламента Японии Тюити Датэ посетит Россию с официальным визитом, в ходе которого выступит в Совете Федерации РФ. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что визит Датэ в Россию пройдет 23-25 июля, а выступление в Совфеде запланировано на 24 июля. По данным агентства, в ходе пребывания в России председатель верхней палаты парламента Япония также проведет отдельные встречи с главами палат российского парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.
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