СМИ: председатель верхней палаты парламента Японии посетит Россию с официальным визитом 

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Председатель верхней палаты парламента Японии Тюити Датэ посетит Россию с официальным визитом, в ходе которого выступит в Совете Федерации РФ. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что визит Датэ в Россию пройдет 23-25 июля, а выступление в Совфеде запланировано на 24 июля. По данным агентства, в ходе пребывания в России председатель верхней палаты парламента Япония также проведет отдельные встречи с главами палат российского парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.