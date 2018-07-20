Из Киева в Ярославль: получавшая угрозы на Украине семья переехала в Россию

Ранее сообщалось, что скандально известный украинский сайт «Миротворец» обвинил многодетную мать Светлану Пикту, в частности, в «пособничестве терроризму» и ведении «антиукраинской пропаганды». На сайте были опубликованы личные данные женщины, Пикта заявляла СМИ, что в ее адрес поступают угрозы.

Светлана Пикта рассказала корреспонденту РИА Новости, как прошел переезд, почему семья оказалась в Ярославле и кто помогает им обустраиваться на новом месте.

Переезд в Ярославль

Семья Пикта подняла вопрос о переезде в Россию осенью прошлого года. Тогда Светлана была беременна двойней. История получила широкий резонанс в СМИ, так как семье отказали в участии в госпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» из-за отсутствия нужных вакансий.

Семья объясняла намерение переехать в Россию тем, что не чувствует себя безопасно на родине. Зимой Светлана родила, сейчас в семье Пикта пять детей. Старшему, Глебу — 12 лет, Надежде — 10 лет, Александре — три года.

Спустя полгода семья получила разрешение переехать в Россию — в Ярославскую область

"Мы все-таки получили разрешение переехать в Россию, в Ярославль. Мы здесь уже две недели. Снимаем трехкомнатную квартиру во Фрунзенском районе Ярославля. Переехать помогли россияне, с которыми познакомились по интернету. Они собрали для нас весьма приличную сумму, чтобы мы могли жить, пока находимся в безвоздушном пространстве — без гражданства и работы. Конечно, работа для нас — самая насущная проблема, ведь у нас пять детей", — рассказывает Светлана.

Работа

Супруг Светланы Вадим — физик-радиационщик с 20-летним опытом работы. Именно чтобы он смог найти достойную работу, семья первоначально планировала переехать в наукоград Обнинск Калужской области.

"Ну, раз туда не получилось, будем пытаться найти работу здесь. Хотя не представляем пока, где искать. Возможно, супругу придется менять профиль работы, мы к этому готовы", — говорит собеседница агентства. По ее словам, Вадим владеет двумя языками, хорошо водит машину, немного знает бухучет.

Самое неожиданное, говорит Светлана, что ей, воспитывающей двух младенцев, работу уже предложили — в сфере журналистики.

Помощь местных

Обустраиваться семье Пикта помогает обычная ярославская семья, с которой они познакомились в интернете еще до переезда.

"Они возятся с нами за счет своего отпуска, я в шоке от такого альтруизма", — отметила Светлана.

По ее словам, ярославцы помогли семье оформить регистрацию — самое главное, что понадобится для получения российского гражданства.

"Во вторник мы сделали регистрацию. Это очень важный этап, но очень изматывающий. Нам повезло, но на самом деле очень сложно найти человека, который зарегистрирует в своей квартире неизвестных ему людей. И ради этого он должен часами сидеть в душных помещениях, ожидая своей очереди и оформляя различные бумаги", — рассказывает она.

"Конечно, можно приехать в Россию, не найти прописку и уехать. Многие люди из-за этого и не решаются на переселение", — резюмирует она.

Теперь, как отмечает Светлана, семья приступила к оформлению российского гражданства.

Культурный шок Светлана рассказывает, что семья пока в восторге от города, в который переехала, и смотрит в будущее с оптимизмом.

"Пока что впечатления очень положительные. Мне говорят, это эйфория, она пройдет. Но то, что мы здесь не испытываем страха, для меня самое главное", — говорит она.

По ее словам, до переезда семья представляла Ярославль российской глубинкой. «Но на самом деле это европейский город. Район, где мы живем, стал для меня просто культурным шоком, потому что, судя по нему, Ярославль вырвался по сравнению с Киевом на десять лет вперед. Для меня шок — прорезиненные детские площадки, ярко раскрашенные детские сады, причем типовые. Очень понравился МФЦ, меня он просто потряс, если честно», — рассказывает Светлана.

Еще одним открытием для Светланы стали дороги. «Мне говорили, что Ярославль — город без дорог, и я ждала худшего. Ну, во дворах действительно ужасные дороги, тут ничего не скажу, но основные дороги, например, проспект Фрунзе, Московский проспект — очень хорошие. И это не только я заметила, а даже мой сын Глеб, который был в Гамбурге и ему есть, с чем сравнить», — говорит она.

Теперь каждое утро Светлана бегает со старшей дочерью в находящейся поблизости березовой роще. «Мы просто потрясены свежим воздухом. Вообще нам приятен климат, потому что у нас в это время душно. И мы просто кайфуем здесь. Муж по утрам открывает окно, и — зелень, свежесть», — резюмирует Светлана.