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Российские ученые разработали новую технологию лечения рака
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Российские ученые разработали новую технологию лечения рака 

РИА Новости 38 минут назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские ученые из исследовательского центра «Институт цитологии и генетики СО РАН» разработали новую технологию лечения рака «Каранахан», которая значительно повышает эффект химиотерапии. Результаты их работы опубликованы на сайте центра.
Сообщается, что источником раковых опухолей является злокачественная стволовая клетка, с которой связывают механизм формирования метастазов и внезапные рецидивы опухолей. Достаточно уцелеть лишь одной такой клетке, и она может в любой момент возобновить процесс образования опухоли.
Изучая эти клетки, ученые выявили у них уникальную способность захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК, и если вводить в злокачественную стволовую клетку эти фрагменты через определенный временной промежуток после воздействия химиотерапии, то они не позволяют ей восстановиться, и она погибает.
Кроме того, ученые обнаружили две важных особенности этих клеток. Во-первых, у клеток разных видов опухолей жизненный цикл различается, поэтому для каждой надо подбирать свой график введения препарата. А во-вторых, на этот же цикл оказывают влияние и времена года, поэтому летом и зимой временные интервалы также должны быть разными.
Эта уязвимость раковых стволовых клеток в определенные периоды своего жизненного цикла и легла в основу технологии «Каранахан», которую ученые также называют «3+1» (первые три дозы препарата, введенного в опухоль, убивают основную массу стволовых раковых клеток, четвертая — уничтожает оставшиеся).
Разработанную технологию ученые уже испытали на лабораторных мышах с различными видами раковых опухолей. В итоге, животные, прошедшие курс лечения, прожили на полтора-два года больше, а также смогли принести полноценное потомство.
По словам исследователей, если технологию в дальнейшем опробуют на людях, для каждого пациента нужно будет подбирать индивидуальный график лечения на основе изучения клеток его собственной опухоли.
Ученые также считают, что использование их разработки в сочетании с химиотерапией заметно повысит шансы на выздоровление и полноценную жизнь после курса лечения от разных видов рака.
Ранее российские химики из Казани и Новосибирска создали новый вид наночастиц, способных обнаруживать самые небольшие раковые опухоли, не причиняя вреда организму человека.
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