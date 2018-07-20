Секреты красоты волос в 20, 30, 40 и 50+ лет

СодержаниеЕсли вам до 20 летЕсли вам 20-30 летЕсли вам 30-40 летЕсли вам 40-50 летЕсли вам больше 50 лет Состояние волос, точно так же как и кожи, меняется по мере нашего взросления. Те средства по уходу, которые подходили в 20 лет, уже в 30 могут оказаться неэффективными, а в 40 — даже вредными! Как ухаживать за волосами в разном возрасте, и что делать, чтобы они всегда были красивыми и шелковистыми?

Если вам до 20 лет В 20 лет волосы, как правило, на пике своей красоты — здоровые, гладкие, красиво переливаются на солнце. Но речь идет только о натуральных прядях — насыщенных кератином и белком. Если же представительница прекрасного пола экспериментирует с завивкой и другими агрессивными процедурами, часто окрашивает локоны, их состояние может удручать.

Как ухаживать?

Состояние волос и кожи головы в это время зависит от гормонального фона женщины, а также ее питания. И если на гормоны никак не повлиять, то сбалансировано питаться под силу каждому. Включите в рацион больше белка — молочной и мясной продукции, витамины — их можно получить из свежих фруктов и овощей. Не придерживайтесь монодиет — они подорвут здоровье всего организма.

Старайтесь не частить с мытьем волос! Но если кожа головы жирная, используйте мягкие шампуни для ежедневного применения и дополнительно — интенсивного очищения кожи головы (не чаще раза в неделю).

Рэнди Шуллер, косметический химик

Не переживайте, есть ли в вашем шампуне сульфаты или нет. Мы протестировали очищающие средства с ними в составе и без оных, и не увидели никакой разницы. Волосы не выглядят суше, не повреждаются и не «выгорают» быстрее.

Если вам 20-30 лет Обычно в этом возрасте женщины принимают решение родить ребенка. Во время беременности и сразу после родов гормональный фон меняется, что влияет на состояние волос. На протяжении 9 месяцев беременности у большинства пряди растут быстро и выглядят отлично, а через 6-12 недель после родов примерно у половины представительниц прекрасного пола волосы начинают выпадать.

Как ухаживать?

В то время как общая толщина (густота) волос может меняться из-за возрастных особенностей, выпадение волос после родов — нормальное течение событий. Вскоре это прекратится, и локоны снова станут активно расти. Помочь восстановиться им как можно скорее можно при помощи методик для избавления от стресса, а также здорового питания и косметических процедур.

В домашнем уходе сделайте ставку на увлажняющие шампуни — на основе экстрактов растений. 2-3 раза в неделю чередуйте применение питательных масок и сывороток для восстановления волос (продаются в ампулах). И главное — не забывайте после каждого мытья головы использовать уход — кондиционер или маску, питающие волосы и облегчающие расчесывание.

Восстанавливающий бальзам-кондиционер для волос «Бархат», Сибирское здоровье

— В составе — протеины пшеницы, ржи и овса, кератин, витамины, которые укрепляют и оздоравливают волосы.

— Шампунь насыщает пряди влагой и возвращает им упругость.

— Способствует росту волос.

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Восстанавливающий двухфазный шампунь «Бархат», Сибирское здоровье

— Мягкая формула, но тщательное очищение волос и кожи головы.

— Удобен в применении, образует обильную пену.

— Укрепляет фолликулы волос и стимулирует их активный рост.

Примерная стоимость — 350 р.

Если вам 30-40 лет Некоторым представительницам прекрасного пола уже в этом возрастном периоде придется столкнуться с поредением волос и появлением седины. После 35 лет обмен веществ в организме человека замедляется, а процессы старения, напротив, активизируются. Шевелюра выглядит уже не такой густой, как раньше — волоски постепенно истончаются и уже не дорастают до обычной длины.

Как ухаживать?

Мгновенно улучшит состояние волос хорошая стрижка. Стилист Джет Рис рекомендует ближе к 40 годам отказаться от идеи носить длинные волосы и состричь лишнюю длину — худые концы.

Если седина уже «пометила» пряди, можно прибегнуть к щадящим методикам окрашивания. Профессиональные краски для волос без аммиака творят чудеса.

Если седых волосков пока немного, зато у висков появились пустоты, используйте тонирующие спреи для ежедневного применения. Подобранные по цвету волос, они окрашивают не только пряди, но и кожу головы, благодаря чему шевелюра кажется гуще и объемнее.

В случае, когда на подушке стало оставаться больше волосков, чем обычно, помимо качественной уходовой косметики, приобретите средства для улучшения кровообращения в коже головы — например, с кофеином или экстрактом перца. Их нужно применять 2-3 раза в неделю.

Средства для волос HEYA Luxury от SPLAT

— Созданы на основе натуральных ингредиентов: эфирных масел, морских водорослей, аминокислот и протеинов пшеницы.

— Уменьшают ломкость волос и предупреждают их выпадение.

— Делают пряди красивыми и блестящими.

Примерная стоимость — от 550 р.

Шампунь, стимулирующий рост волос от LUNDENILONA

— Содержит больше десяти ингредиентов, благотворно влияющих на волосы.

— Благодаря наличию витамина В3, служит профилактикой ранней седины.

— В составе растительный пенообразователь и нет агрессивных ПАВ.

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Интенсивно увлажняющая бальзам-маска для волос от LUNDENILONA

— Борется с сухостью и обезвоживанием волос и кожи головы.

— Содержит больше 10 активных натуральных ингредиентов, в том числе, гиалуроновую кислоту, белки сои и пшеницы.

— Укрепляет волосы, гарантирует им блеск и объем.

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Если вам 40-50 лет Седина в этом возрасте — явление уже привычное. Но это не значит, что ваши волосы нездоровы, просто в них больше нет пигмента меланина. Есть еще одна новость: седые волосы, как правило, более жесткие, а потому укладываются сложнее.

Как ухаживать?

«В возрасте 40 лет волосы начинают расти медленнее и это, как правило, более тонкие волосы. По мере старения, вместо потери привычных 100-125 волосков в день, мы теряем намного больше, отчего линия роста волос у лба отступает назад, а линия пробора становится шире», — объясняет Доктор Алан Бауман, трихолог.

Визуально сгладить эти процессы помогут тонирующие спреи и хорошие средства для укладки. Волосы придется состричь, максимальная длина для них — до лопаток. Важно в это время использовать антивозрастные шампуни и кондиционеры с Омега-3 жирными кислотами, кератином и витаминами в составе.

«Если кожа головы тяготеет к сухости, раздражена, покупайте шампуни с ниацином, кофеином и пантенолом. Они помогут волосам дольше оставаться красивыми», — советует доктор медицины Джени Томас. А вот от применения термоприборов лучше совсем отказаться, по возможности высушивая и укладывая волосы естественным путем.

На заметку!

Исследования показывают, что ближе к 40 годам в организме многих женщин наблюдается дефицит ферритина — сложного белкового комплекса. Он необходим для производства клеточного белка, а его дефицит может спровоцировать выпадение волос и потерю их длины.

Для поддержания нормального количества ферритина в организме старайтесь есть красное мясо не реже двух раз в неделю, принимайте витамины С и В12.

Если вам больше 50 лет Средний возраст наступления менопаузы у женщин — 52 года. В то время как перечисленные выше изменения в состоянии волос могут появиться задолго до этого, менопауза дополнительно ускорит эти процессы. Уменьшение производства гормонов эстрогенов будет способствовать поредению шевелюры и изменению плотности волос.

Как ухаживать?

Разгладить кутикулу волос и придать шевелюре блеск и объем могут сухие масла, которые содержат силиконы и природные масла. Они легко распределяются по прядям, придавая им роскошный блеск. Выбирайте мягкие щетки для волос — идеально с закругленными зубцами. Старайтесь волосы не травмировать, максимально оберегая.

«Если вы носите один и тот же пробор годами, примите изменения! — советует стилист Джет Рис. — Перенесите пробор на несколько сантиметров влево или вправо — это заметно освежит вашу внешность».

«Вспомните цвет волос, который у вас был в детстве! Те оттенки, которые вы носили в 25 лет, вряд ли будут так же хорошо смотреться в возрасте 50+. Вернитесь к своей цветовой гамме. А если вы не любите однотонное окрашивание, сделайте небольшие блики» — советует Брэд Джонс , стилист-колорист.

Восстанавливающий шампунь для сильно поврежденных волос, John Frieda

— Способствует восстановлению ослабленных волос, возвращая им здоровье и красоту.

— Делает волосы упругими и эластичными, менее ломкими.

— Увлажняет, питает и защищает пряди.

Примерная стоимость — 775 р.

Восстанавливающая маска для окрашенных волос, John Frieda

— Создана для поддержки и восстановления слабых истонченных прядей.

— Придает здоровый внешний вид светлым волосам.

— Возвращает прядям яркость и блеск.

Примерная стоимость — 875 р.

Комментарий экспертаФедор Григорьевич Тонких, трихолог, более 20 лет работы

По сути, существует три группы средств для ухода за волосами, которые можно разделить по возрастным категориям:

1. Для младенцев;

2. Детские;

3. Взрослые.

Младенческие и детские средства (до 10-12 лет), наиболее мягкие и щадящие, которые не должны содержать каких-либо агрессивных, химических компонентов. Наоборот, компоненты должны быть максимально натуральными. Это обусловлено в первую очередь нежной кожей волосистой части головы у детей.

Далее средства по уходу используются вне зависимости от возраста, да и критерии выбора подходящих средств для волос уже другие: измененная структура волос (поврежденные, окрашенные, пористые, ломкие и т.д.), жирность или сухость, проблемная кожа, длина волос, частота мытья, легкость расчесывания и т.д.

Возраст уже не имеет решающего значения при уходе за волосами. На первое место в данном случае выходит генетика, и у кого-то в 19 лет наблюдаются серьезные проблемы (вплоть до пересадки волос), а у кого-то и в 70 лет шикарные волосы.

Безусловно, никто не исключает возрастные особенности, ведь мы все не молодеем. На консультации трихолога можно получить индивидуальный совет, в зависимости от критерия, использовать, например, маски, муссы и шампуни, в составе которых больше питательных компонентов для самих волос.

Естественно, необходимо стараться не травмировать волосы. Например, сильно не натягивать волосы передней линии лба, чтобы собрать на затылке красивый хвостик.

Если вы заметили сильное выпадение волос или проблемы с кожей головы, лучше сразу обратиться к проверенному трихологу. Всем здоровых волос!

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