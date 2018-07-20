В Хабаровском крае открылся грибной сезон

Первый «урожай» уже можно найти на рынках и у продавцов на обочинах дорог. Как не стать жертвой грибов, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

— В этом году пациентов, отравившимися грибами, еще не поступало. Но такие случаи регистрируются каждый год. Конечно, основной причиной является или употребление в пищу ядовитых экземпляров или по причине неправильной кулинарной обработки, — прокомментировал ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель Центра острых отравлений Григорий Сиворакша.

Тяжелее же отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети, поэтому не рекомендуется есть грибы детям до 14 лет. Отравиться могут и взрослые, если будут собирать старые, переросшие и червивые грибы, если подвергнут их обработке только спустя сутки и более после сбора, а тем более — хранить их в тепле. Также нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде.

— Отравление происходит из-за того, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не переваривается и затрудняет пищеварительным сокам доступ к перевариваемым веществам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, — уточнили в ведомстве.

Если вы грибник, то нужно помнить о том, что собирать грибы нужно вне населенных мест, в экологически чистых районах, при этом складывать свой «урожай» необходимо в плетеные корзины, а гриб срезать только с целой ножкой.

При обработке, которую нужно сделать в день сбора, грибы следует отсортировать по видам и затем готовить также отдельно друг от друга.

Если же вы предпочитаете покупать грибы, то делать это можно только после прохождения продуктом экспертизы. В супермаркетах обращайте внимание на упаковку — она должна быть чистая, целая, с листами-вкладышами с информацией о товаре.