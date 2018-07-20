Трудовой договор с иностранцем: что туда включить, чтобы обезопасить компанию

России большие проблемы с наймом достойных специалистов на работу. Их довольно тяжело найти. Нет ничего удивительного в том, что работодатели нанимают на высокие должности иностранных специалистов, у которых имеется большой опыт работы. Конечно, существует переподготовка сотрудников, но иногда этот процесс не оправдывает себя по времени и затратам. Бывает, что проще нанять на работу специалиста из-за границы. Об особенностях содержания трудового договора с экспатом рассказывает Евгений Полубояров, эксперт по кадровому аудиту, соучредитель компании Кадриум.

Основной документ, который подтверждает, что между работодателем и работником будут рабочие отношения — это трудовой договор. Его необходимо подписать даже в том случае, если у специалиста нет российского паспорта.

Важно отметить, что при заключении трудового договора между работодателем и специалистом из-за границы есть несколько интересных нюансов, которые нужно знать.

Чтобы можно было официально заключить трудовой договор с работником, нужно выполнить два важных пункта:

1) Специалист обязан быть совершеннолетним. Есть специальная статья — ч. 3 ст. 327.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Она гласит, что работодатель не имеет право заключать ТД с иностранцами, которым не исполнилось 18 лет.

Казахстана, Армении и 2) Принимаемый сотрудник не должен иметь запрет на прием на работу на территории РФ, согласно ч 4. ч. 3 ст. 327.1 ТК РФ. У специалиста должно быть разрешение на работу или патент, иначе он не имеет права работать. Однако есть исключение, которое касается граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Речь идет о гражданах Беларуси Киргизии . Специалистам из этих стран не нужно иметь при себе данные разрешения.

В законодательстве есть ряд других категорий, касающихся этого вопроса.

ТД с иностранным гражданином может быть заключен на определенный (срочный трудовой договор) или на неопределенный срок. Все зависит от задач и потребностей работодателя. Однако важным моментом является тот факт, что разрешение на работу или патент, как правило, выдается иностранным гражданам на ограниченный период. Если будет заключен документ на бессрочный срок работы, то всегда есть возможность расторгнуть данный документ, когда истечет срок действия разрешения или патента.

В трудовом договоре должны быть прописаны обязательные требования, которые предусмотрены законодательством. В документе указываются налоговые данные специалиста и нанимателя, а также размер заработной платы и сроки ее выплаты, время работы и отдыха, условия труда на рабочем месте и многие другие важные детали.

В договоре следует также указать следующее:

1) Данные о разрешении или патенте, когда по закону необходимо их повторное получение, а также данные о разрешении на временное или постоянное проживание на территории России.

2) Данные о том, что иностранному гражданину будет оказана вся необходимая медицинская помощь во время его работы. Это может быть полис медицинского страхования или же заключенный нанимателем договор с медицинской компанией, которая будет оказывать сотруднику платные медицинские услуги. Необходимо так же указать данные этих документов.

Эти пункты позволят компании обезопасить себя от возможных спорных ситуаций и необходимости судебных разбирательств с сотрудником-иностранцем.

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