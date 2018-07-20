Большая вода уже на подступах к Хабаровску

Сокрушительные воды

Такого разрушительного наводнения, как сейчас, забайкальцы не видели с далёкого 1936 года. В социальных сетях читинцы весь июль делились видеороликами затопленных улиц, гаражей. Небольшие реки Шилка и Аргунь, которые ещё в июне можно было перейти вброд, превратились во всесокрушающие мутные потоки. Тоже произошло с малыми реками. На восьмом километре трассы Чита-Хабаровск напора не выдержал автомобильный мост.

Сейчас большая вода уже добралась до Амурской области. Она заливает пойму, размывает трассы, в селе Успеновка напора не выдержала дамба. А ведь ещё в июне этого года расположенная там Зейская ГЭС о указанию Росводресурсов увеличила пропуск воды через гидроагрегаты. Это позволило искусственно поднять уровень воды в обмелевшем Амуре для того, чтобы протащить из Николаевска до Свободного баржи с тяжёлым оборудованием для строящегося газоперерабатывающего завода.

— Ситуация, когда в первой половине лета нет воды, а во второй её с избытком, для бассейна Амура вовсе не редкость, — объяснила гидролог Хабаровского центра по гидрометеорологии Наталья Ефремова. — Паводок приходит, как правило, с заходом в реку первого лосося. После катастрофического наводнения 2013 года уровни у нас были не высокими в пределах 2,5 — 3,5 метров у Хабаровска. То есть обстановка была спокойной.

Амур растёт, как на дрожжах

За тем, как стремительно прибывает уровень Амура, следят на узловом гидропосту Хабаровска, что в районе завода «Дальдизель».

— Вот смотрите, ещё в свою прошлую смену три дня назад я промеряла уровень на пятой вешке, сейчас она уже почти ушла под воду. Сегодня я работаю на четвёртой, но полагаю, что к вечеру и она уйдёт под воду, — продемонстрировала наблюдатель гидропоста Наталья Афонина

Ручной линейкой Амур гидрологи измеряют для контроля. Вообще-то сейчас это делается в автоматическом режиме. Но техника есть техника. Может и сбой случиться. Поэтому показания дублируют.

Сотрудники гидропоста говорят о своём новом оборудовании: не было бы счастья, да несчастье помогло. В 2013-м гидрологическая станция практически полностью ушла под воду. Сейчас об этом напоминает только гигантская линейка, установленная на обновлённой опорной стенке.

— Нам же после этого наводнения новое здание поста построили, оборудование современное закупили. Ещё одно судно выделили, на котором наши сотрудники и в экспедиции ходят, и русловые процессы исследуют, — добавила Наталья Афонина.

Как раз в этот момент к берегу пристаёт тот самый новенький «Азимут». С его борта гидрологи проводили измерения процессов в русле Амура около знаменитого моста. Скорость течения, расход воды и другие параметры они с точностью определяют при помощи универсального прибора — профилометра. Это компактный катамаран с датчиками посередине. Его спускают на воду по мере движения судна. А затем на борту снимают показания. Данные очевидны: Амур интенсивно растёт по 15-20 сантиметров в сутки. Вода становится мутнее, а скорость потока нарастает.

Паводок будет, но каким?

Как объясняют хабаровские гидрологи, сильнейшие ливни в Забайкалье и Амурской области уже повысили уровень Амура в верховьях на 3-5 метра. Эта волна уже достигла Хабаровска. Но при этом река лишь вернулась к своим нормальным отметкам. Однако сильные дожди не прекращаются. Воды добавят Бурея, Уссури и китайская Сунгари. К концу июля в хабаровском гидрометцентре ожидают рост уровня до отметок 3,3 -3,5 метра. В августе он может вырасти ещё на метр — полтора. Однако повторения аномального наводнения 2013 года не прогнозируется.

— В этом году паводковая ситуация совершенно отличается от той, что сложилась в бассейне Амура в 2013 году, — объяснила Наталья Ефремова. — Во-первых, пять лет назад водность рек была повышенной на 1–1.5 метра с самого апреля. В этом году мы наблюдали маловодье, реки «заработали» фактически только сейчас. Во-вторых, в этом сезоне водохранилища ГЭС не наполнены. Они смогут аккумулировать избыток воды. В-третьих, паводок в этом году даёт Забайкалье. От нас это довольно далеко. А основные притоки Сунгари и Уссури совсем не такие, какими они были в 13-м году. Сценарий развития паводковой ситуации по катастрофическому сценарию мы однозначно исключаем.

Правда, и в 2013 году никто не прогнозировал, что паводок на Амуре окажется сильнейшим за всю историю его измерений. Поэтому гидрологи советуют дачникам левобережья и амурских островов заглядывать на сайт khabmeteo.ru или звонить по бесплатному круглосуточному телефону-автоответчику 90-40-40, где можно узнать прогноз изменения уровня воды на ближайшие дни.

Натиск воды удержат бетон и трубы

Много лет изучающие русловые процессы Амура и рек его бассейна учёные Института водных и экологических проблем ДВО РАН утверждают, что с 2009 года мы живём в период повышенной водности.

— До этого, как вы помните, у нас было очень мало воды. Многие говорили: вот, Амур высыхает, китайцы и ГЭС всю воду забрали, — рассказал доктор географических наук Алексей Махинов. — Это — не так! Это — природная закономерность. Тогда был даже зафиксирован исторический минимум уровня Амура. С 2009 года продолжается обратный процесс. В 2009 году было наводнение на Амуре достаточно большое. А через пять лет случилось вообще самое крупное половодье за всю историю наблюдений. Скорее всего цикл высокой водности может продлиться ещё 6-7 лет. И в этот период мы можем ожидать повторение большого наводнения. Вряд ли оно будет таким, как в 13-м году. Тот случай был исключительным. Но в любом случае работы по укреплению берегов в городах и посёлках края проводятся сейчас не зря.

Работы по берегоукреплению самой густонаселённой южной части Хабаровска уже вступили в финальную стадию. Тело гигантской плотины вдоль побережья Амурской протоки уже готово. Теперь рабочие строят частокол из гигантских труб на выходе из затона. Посередине оставят проход для судов. Но во время больших наводнений его будут перекрывать специальной затопляемой баржей-батопортом, которая не даст большой воде просочиться в город. Работы по защите Хабаровска и Комсомольска от катастрофических паводков планируется закончить в 2019 году. Затем строители займутся укреплением небольших посёлков вдоль берегов Амура.