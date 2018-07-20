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Ведущий «Орла и решки» уходит из шоу
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Ведущий «Орла и решки» уходит из шоу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @ptuxerman
Ведущий телешоу "Орел и решка" Антон Птушкин заявил о совем уходе.
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