В Сети появилась петиция к Путину о сокращении срока беременности у женщин 

На сайте change.org опубликована петиция, автор которой просит президента Владимира Путина уменьшить срок беременности женщин с 9 до 7 месяцев ради повышения рождаемости в России. Автор петиции — жительница Москвы Анна Рыжкова. Она обращается к президенту страны и министру здравоохранения Веронике Скворцовой.
От имени граждан России она требует от правительства «поставить отечественной медицине срочную задачу снизить срок беременности российских женщин с 9 месяцев до 7». По мнению автора, беременность в 9 месяцев «ставит под угрозу демографическую ситуацию» в России.
«Российские светила науки и медицины просто обязаны помочь восстановить население России и безболезненно уменьшить срок беременности российских женщин до 7 месяцев с помощью науки и прогресса», — говорится в тексте петиции. Ожидается, что это позволит многократно увеличить население страны и решить проблемы демографии.
К настоящему моменту петицию подписали почти 8 тысяч человек. В комментариях к документу пользователи предлагают в дальнейшем сократить срок беременности до 5 месяцев, а также повысить пенсионный возраст до 100 лет.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», в сети появилась петиция об уменьшении заработной платы председателю российского правительства Дмитрию Медведеву.
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