В Сети появилась петиция к Путину о сокращении срока беременности у женщин

От имени граждан России она требует от правительства «поставить отечественной медицине срочную задачу снизить срок беременности российских женщин с 9 месяцев до 7». По мнению автора, беременность в 9 месяцев «ставит под угрозу демографическую ситуацию» в России.

«Российские светила науки и медицины просто обязаны помочь восстановить население России и безболезненно уменьшить срок беременности российских женщин до 7 месяцев с помощью науки и прогресса», — говорится в тексте петиции. Ожидается, что это позволит многократно увеличить население страны и решить проблемы демографии.

К настоящему моменту петицию подписали почти 8 тысяч человек. В комментариях к документу пользователи предлагают в дальнейшем сократить срок беременности до 5 месяцев, а также повысить пенсионный возраст до 100 лет.

Дмитрию Медведеву. Как ранее сообщал «ФедералПресс», в сети появилась петиция об уменьшении заработной платы председателю российского правительства

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