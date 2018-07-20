Ещё
В Сети появилась петиция к Путину о сокращении срока беременности у женщин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети появилась петиция к Путину о сокращении срока беременности у женщин 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На сайте change.org опубликована петиция, автор которой просит президента Владимира Путина уменьшить срок беременности женщин с 9 до 7 месяцев ради повышения рождаемости в России. Автор петиции — жительница Москвы Анна Рыжкова. Она обращается к президенту страны и министру здравоохранения Веронике Скворцовой.
От имени граждан России она требует от правительства «поставить отечественной медицине срочную задачу снизить срок беременности российских женщин с 9 месяцев до 7». По мнению автора, беременность в 9 месяцев «ставит под угрозу демографическую ситуацию» в России.
«Российские светила науки и медицины просто обязаны помочь восстановить население России и безболезненно уменьшить срок беременности российских женщин до 7 месяцев с помощью науки и прогресса», — говорится в тексте петиции. Ожидается, что это позволит многократно увеличить население страны и решить проблемы демографии.
К настоящему моменту петицию подписали почти 8 тысяч человек. В комментариях к документу пользователи предлагают в дальнейшем сократить срок беременности до 5 месяцев, а также повысить пенсионный возраст до 100 лет.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», в сети появилась петиция об уменьшении заработной платы председателю российского правительства Дмитрию Медведеву.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Снос рынка «Знаменский» в Иркутске начнется в августе Официальная делегация Индии примет участие в IV Восточном экономическом форуме Розенбаум узнал из желтой прессы, что болен раком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам454
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе43
Украина готовится к «возвращению» Донбасса23
В США раскритиковали двигатели Су-5721
Видео
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение