Ещё
Юлии Снигирь и Анне Чиповской пророчат скорую популярность в Европе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юлии Снигирь и Анне Чиповской пророчат скорую популярность в Европе 

Eva.ru 32 минуты назад
Фото: Eva.ru
После безусловного успеха многосерийного фильма «Хождение по мукам» в Каннах и среди российских зрителей, экранизацией исторической драмы Алексея Толстого всерьез заинтересовались на Западе. Греческий телеканал уже приобрел права на показ фильма, а его главным героиням Анне Чиповской и Юлии Снигирь многие кинокритики пророчат скорую популярность в Европе.
На днях греческий телеканал приобрёл у НТВ права на показ главного революционного сериала минувшей осени — «Хождение по мукам». Многосерийный фильм, за основу которого был взят одноименный роман Алексея Толстого, ознаменовал собой столетие Великой Октябрьской революции и был показан россиянам в ноябре 2017 года. А вот международная премьера исторического сериала состоялась на ежегодной выставке MIPCOM в Каннах.
Главные роли в фильме исполнили Анна Чиповская и Юлия Снигирь. Обе актрисы просто великолепно справились с поставленной задачей режиссера и с блеском воплотили на экране образы сестер Булавиных. Уже сегодня многие кинокритики пророчат девушкам скорый мировой успех, не отстают от них и интернет-пользователи, узнавшие о скором дебюте картины в Греции.
«Наши красавицы скоро прославятся! Сыграли просто божественно» «Крутой фильм получился. Не то, что на западе снимают по нашим романам!» «Раньше наших артистов никто не знал, но время идет и ситуация меняется! О Юли и Ане скоро все заговорят!» «Европу мы точно покорим! Таким женщинам даже талантом можно не обладать, при их-то внешности» Отметим, что сейчас активно ведутся переговоры о приобретении прав на показ сериала «Хождение по мукам» более чем в десяти странах.
Eva.ru: последние новости
«Чувство невероятной гордости!»: Ольга Серябкина рассказала о впечатлениях от ЧМ-2018 «Какой любопытный дизайн!»: оригинальное платье Натальи Водяновой затмило свою хозяйку Бейонсе сравнили с Надеждой Бабкиной из-за неудачного образа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам445
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе8
Украина готовится к «возвращению» Донбасса11
Жительницу Калининграда обвинили в госизмене47
Видео
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире США
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение