Юлии Снигирь и Анне Чиповской пророчат скорую популярность в Европе

После безусловного успеха многосерийного фильма «Хождение по мукам» в Каннах и среди российских зрителей, экранизацией исторической драмы Алексея Толстого всерьез заинтересовались на Западе. Греческий телеканал уже приобрел права на показ фильма, а его главным героиням Анне Чиповской Юлии Снигирь многие кинокритики пророчат скорую популярность в Европе.

На днях греческий телеканал приобрёл у НТВ права на показ главного революционного сериала минувшей осени — «Хождение по мукам». Многосерийный фильм, за основу которого был взят одноименный роман Алексея Толстого, ознаменовал собой столетие Великой Октябрьской революции и был показан россиянам в ноябре 2017 года. А вот международная премьера исторического сериала состоялась на ежегодной выставке MIPCOM в Каннах.

Главные роли в фильме исполнили Анна Чиповская и Юлия Снигирь. Обе актрисы просто великолепно справились с поставленной задачей режиссера и с блеском воплотили на экране образы сестер Булавиных. Уже сегодня многие кинокритики пророчат девушкам скорый мировой успех, не отстают от них и интернет-пользователи, узнавшие о скором дебюте картины в Греции

«Наши красавицы скоро прославятся! Сыграли просто божественно» «Крутой фильм получился. Не то, что на западе снимают по нашим романам!» «Раньше наших артистов никто не знал, но время идет и ситуация меняется! О Юли и Ане скоро все заговорят!» «Европу мы точно покорим! Таким женщинам даже талантом можно не обладать, при их-то внешности» Отметим, что сейчас активно ведутся переговоры о приобретении прав на показ сериала «Хождение по мукам» более чем в десяти странах.