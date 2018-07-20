Участники арктического перелета из-за непогоды доберутся до Канады не ранее 22 июля 

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Профильный комитет рекомендовал Думе принять в 1-м чтении проект о пенсионных изменениях

В Минобороны РФ пройдет Единый день приемки военной продукции

Орешкин: торговые войны станут одной из главных тем саммита БРИКС