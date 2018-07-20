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В Казахстане успешно провели пуск новой ракеты российской системы ПРО
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В Казахстане успешно провели пуск новой ракеты российской системы ПРО 

RT на русском 35 минут назад
Российские военнослужащие провели успешный пуск новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает газета «Красная звезда».
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведён очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ракета достигла условной цели в установленное время.
Ранее в военном ведомстве рассказали о способности системы «Посейдон» поражать авианосцы, а также сообщили о завершении испытаний ракеты «Сармат».
Эксперт Константин Сивков прокомментировал НСН сообщения о том, что в Китае проводят испытания аэробаллистической ракеты, которая является аналогом российского «Кинжала».
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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