В Казахстане успешно провели пуск новой ракеты российской системы ПРО

Российские военнослужащие провели успешный пуск новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане . Об этом сообщает газета «Красная звезда».

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведён очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ракета достигла условной цели в установленное время.

Ранее в военном ведомстве рассказали о способности системы «Посейдон» поражать авианосцы, а также сообщили о завершении испытаний ракеты «Сармат».

Эксперт Константин Сивков прокомментировал НСН сообщения о том, что в Китае проводят испытания аэробаллистической ракеты, которая является аналогом российского «Кинжала».

Подробнее — в материале RT.