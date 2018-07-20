Выбираем лучший конвектор: плюсы и минусы водяных, пленочных и инфракрасных нагревателей

В предыдущей тематической статье (Тепло и недорого, или Как выбрать отопительный радиатор) мы уделили время очень важной теме: расчету мощности отопления жилья, не оставили без внимания и один из главных аспектов ее эффективности — грамотную теплоизоляцию. В ней же мы всесторонне рассмотрели плюсы и минусы одного из отопительных приборов — традиционного чугунного радиатора (гармошки). В сегодняшней публикации мы поговорим об иных конструкциях отопительного оборудования — конвекторах, пленочных и инфракрасных обогревателях.

Альтернатива традиционным радиаторам

Водяной конвектор

В двадцатом веке появилась возможность замены традиционных радиаторов отопления, достойной альтернативой стали конвекторы. Как ясно уже из названия, в данном случае основной механизм передачи тепла — конвекция. Прибор «втягивает» холодный воздух, который, проходя через оребрение, нагревается и поднимается вверх. И так снова и снова — до полного прогревания воздуха в помещении.

Водяной конвектор — достойная альтернатива традиционным радиаторам. Фото с сайта tehznatok.com Типы конвекции

Конвекция может быть как естественная, так и принудительная. В первом случае слои воздуха, расположенные в зоне теплообменника, нагреваются, становятся легче и поднимаются вверх, заменяя более тяжелый холодный воздух. Во втором случае требуется установка вентилятора. Разумеется, тут уже потребуется подводка электрэнергии, хотя и в очень ограниченном объеме — около 30 Ватт в час. Некоторые модели оснащены терморегулятором, позволяющим выставить желаемую температуру воздуха.

Конструкция конвектора

Конвектор состоит из металлических труб с «надетыми» на них ребрами и металлического кожуха, который скрывает их от наших глаз. Трубы чаще всего выполняются из меди, ребра — из алюминия.

Подключение к системе

Водяной конвектор — компактный отопительный прибор, подключаемый на даче к системе водяного отопления. Для присоединения к трубам системы отопления с торца конвектора предусмотрены фитинги. Для стравливания воздуха из системы предусмотрен воздушный клапан.

Водяной конвектор — компактный отопительный прибор. Фото с сайта termonet.ru Большинство моделей водяных конвекторов рассчитано на рабочее давление 1 МПа и опрессовочное 1,6-2,0 МПа, что равно 10 и 16-20 бар. соответственно. А в автономных системах на большинстве дач оно обычно не превышает 3 бар.

Достоинства конвекторов

Использование конвекторов экономически весьма выгодно. Оцените сами их разносторонние достоинства:

при одинаковой температуре теплоносителя в помещении, обогреваемом конвекторами, не только температура воздуха выше на 3-4ºC, но и тепло распределяется равномернее;

по поводу уровня экономии расходов мнения специалистов расходятся: российские дают твердую оценку в 25%, а английские ограничиваются осторожной цифрой в 10%;

конвектор, в отличие от радиатора, способен работать при низкотемпературном режиме отопления. Хочу обратить ваше внимание, что это качество становится все более актуальным, ведь в целях экономии энергии многие страны уже перешли на отопление с пониженной температурой теплоносителя;

конвектор можно вмонтировать в пол, оставив на виду лишь решетку кожуха. Возможность спрятать теплоноситель оказывается весьма кстати, если возможности расположить отопительный прибор под окном: например, для отопления помещений с модным ныне панорамным остеклением;

Спрятанный конвектор рядом с панорамным окном

К их дополнительным достоинствам можно отнести быстрый и эффективный прогрев дачи, небольшую массу и малый объем теплоносителя, что позволяет вешать эти аппараты на легкие гипсокартонные перегородки.

Недостатки конвекторов

Изобретение достойное, но и оно не лишено недостатков. Дело в том, что вместе с воздухом циркулируют микроскопические частицы: например, шерсть животных и пыльца растений. Скапливась на оребрении труб, пыль трудно удалить вручную, а это значит, что прибор нуждается в дополнительном обслуживании. Так что, если в семье есть есть аллергики, обязательно поинтересуйтесь у продавца насколько удобно очищать прибор. Я бы даже посоветовал не ограничиваться устными уверениями в том, что сделать это легко и просто, а попросить продемонстрировать процесс. Если вам что-либо не понравилось, лучше поискать достойную альтернативу, благо выбор велик. Еще буквально два слова о недостатках: к ним я бы отнес стоимость (она выше, чем на радиаторы той же тепловой мощности) и размеры (настенные водяные конвекторы нередко больше, чем радиаторы). Но это уже мелочи, на которые на даче не стоит обращать внимание. Мнение сугубо автора, который готов увидеть в комментариях к статье конструктивную (в прямом и переносном смысле этого слова) критику наших опытных читателей.

Пленочные нагреватели

И снова название открывает нам суть конструкции: пленочный инфракрасный обогреватель состоит из нагревательных элементов, которые зафиксированы на термоустойчивой пленке. Конструкция устройства очень проста, и выходить из строя там попросту нечему. Разумеется, если не резать и перегибать отопительное полотно, деформируя отопительные волокна.

Пленочные нагреватели могут достойно украсить дачный интерьер. Фото с сайта images.ua.prom.st Достоинства пленочных нагревателей

Одно из самых главных и востребованных — невиданные ранее у нагревательных приборов гибкость и эластичность. Нередко в небольших дачных домиках они становятся единственно возможным источником отопления: обогреватели можно расположить и на полу (напольные обогреватели, на стене (настенные), и даже на потолке (потолочные). Попутно вторые и третьи могут стать отличным украшением дачного интерьера, так как многие из них производятся в виде картин и полотен с интересными изображениями. Признаться, автор этих строк тоже счастливый обладатель такового мощностью в полкиловатта. Пленочный обогреватель надежно согревает моих домочадцев в осеннее межсезонье, в дни тяжких раздумий коммунального руководства над датой начала отопительного сезона.

Пленочные нагреватель мощностью 0,5 кВт, обогревающий жилплощадь автора статьи

К неоспоримым достоинствам следует отнести и тот факт, что никакого обслуживания на протяжении всего времени эксплуатации электрическому обогревателю не понадобится. Единственное требование — не забывать отключать его от электрической сети, когда никого нет на даче. Гарантия изготовителя на безупречную работу нагревателя — более сорока лет. Естественно, при условии соблюдения всех правил эксплуатации. Однако на практике это еще не проверено, так как в РФ они продаются не более четверти века. Поживем — увидим.

Потолочный пленочный нагреватель. Фото с сайта pochtidoma.ru Недостатки пленочных нагревателей

По-настоящему серьезный недостаток этого типа нагревателей — высокая стоимость электроэнергии. Все остальные характеристики могут удовлетворить самого взыскательного дачника-эксплуатационника.

Инфракрасные обогреватели (ИК)

Лучи инфракрасных обогревателей, проходя через воздушную среду, практически не повышают ее температуру, то есть тепло передается не воздуху, как от подавляющего большинства нагревателей, а окружающим предметам.

Инфракрасный обогреватель на потолке — практично. Фото с сайта thermo-glass.ru Самым известный и бесконечно могучий источник инфракрасного отопления — Солнце. Подставьте ладошку под его лучи и даже в прохладную погоду вы почувствуете на ней тепло. А ведь эти лучи мчались сквозь холод Вселенной целых 8 минут!

Солнце — бесконечно могучий источник инфракрасного отопления

— бесконечно могучий источник инфракрасного отопления Но давайте вернемся на нашу любимую Землю и кратко рассмотрим принцип действия инфракрасных обогревателей, который и прост, и эффективен: заключается в нагревании не воздуха в комнате дачи (8%), а находящихся в ней предметов (92%). Общая поверхность всех предметов в комнате значительно больше, чем, к примеру, поверхность традиционной батареи. Следовательно инфракрасное облучение прогреет ее в несколько раз быстрее (при этом разница в температурах между потолком и полом будет минимальна).

Конструкция инфракрасного обгревателя

В металлическом корпусе, на который нанесена прочная порошковая краска, находится алюминиевый отражатель. На этом отражателе установлен основной элемент конструкции — нагревательный.

Напольный инфракрасный обогреватель

Существуют четыре типа этих элементов:

галогеновый;

карбоновый;

керамический;

трубчатый (его называют тэном).

Как и пленочные нагреватели, инфракрасные аппараты могут быть настенными, напольными, потолочными. Самыми востребованными и наиболее удобными обогревателями считаются модели в потолочном исполнении: они и места лишнего не займут, и обогреют большую часть комнаты (при этом расстояние от потолка до поверхности корпуса аппарата составляет порядка 5 см).

Достоинства и недостатки инфракрасных обогревателей

Отметим, что при работе инфракрасного обогревателя тепло ощущается с момента его включения, что однозначно можно отнести к достоинствам.

Инфракрасные обогреватели — надежные аппараты, но и они имеют свои недостатки

— надежные аппараты, но и они имеют свои недостатки Аппараты эти надежные, но надо иметь ввиду их реальные недостатки, например:

постоянный нагрев приводит к растрескиванию краски на картинах, для их сохранности потребуется использование увлажнителей воздуха;

при отключении устройства помещение быстро остывает;

при превышении порога интенсивности излучение может вызвать ожоги на коже.

Надеюсь, этот краткий обзор поможет вам определиться с выбором отопительного прибора для дачи.