Разведку у границ России за неделю вели 25 самолетов-разведчиков 

В Минестерстве обороны озвучили данные по попыткам иностранных самолетов вести деятельность рядом границами России.
Так, российские истребители 12 раз за эту неделю поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолётов. Сбор данных вдоль наших границ вели 25 разведчиков. Как сообщают в Минобороны, нарушений воздушного пространства допущено не было.
Ранее Пятый канал сообщал, что британский самолет-разведчик, 14 июля, был зафиксирован возле Крыма. Полеты над Черным морем возле побережья запечплел Flyradar.