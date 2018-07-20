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Разведку у границ России за неделю вели 25 самолетов-разведчиков
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Разведку у границ России за неделю вели 25 самолетов-разведчиков 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В Минестерстве обороны озвучили данные по попыткам иностранных самолетов вести деятельность рядом границами России.
Так, российские истребители 12 раз за эту неделю поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолётов. Сбор данных вдоль наших границ вели 25 разведчиков. Как сообщают в Минобороны, нарушений воздушного пространства допущено не было.
Ранее Пятый канал сообщал, что британский самолет-разведчик, 14 июля, был зафиксирован возле Крыма. Полеты над Черным морем возле побережья запечплел Flyradar.
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