Разведку у границ России за неделю вели 25 самолетов-разведчиков

В Минестерстве обороны озвучили данные по попыткам иностранных самолетов вести деятельность рядом границами России

Так, российские истребители 12 раз за эту неделю поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолётов. Сбор данных вдоль наших границ вели 25 разведчиков. Как сообщают в Минобороны, нарушений воздушного пространства допущено не было.