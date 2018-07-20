Египет запретит местным отдыхать на пляжах с туристами 

Новости туризма. Власти Египта задумались над созданием специализированных пляжей только для иностранцев. Данная инициатива пока планируется только в Александрии, но не исключено, что распространится и на другие курорты Египта. Со слов властей, необходимо обеспечить туристам достойный отдых, оборудовать пляжи инфраструктурой и огранить доступ на такие пляжи для местных жителей. Многие иностранцы, особенно из Европы постоянно жалуются на то, что и-за наглых и приставучих продавцов товаров и услуг на пляжах они не могут спокойно отдыхать. Для туристов это будет безусловно плюсом, но вызовет волну недовольства среди граждан Египта. Хотя с другой стороны, эта страна во многом живёт за счёт туризма и власти надеются на понимание своих граждан. Когда запрет вступит в силу, не сообщается. Стоит отметить, что для туристов из России открыт полёт только в Каир. Планировалось, что вылет в другие города Египта из России откроют до конца 2018 года.