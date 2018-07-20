Американец сфотографировал НЛО, который перевозили военные 

Автомобилист утверждает, что сделал фото с летающей тарелкой и военные не скрывали НЛО Свидетелями перевозки секретного объекта стали несколько жителей в то время, когда НЛО перевозили из Невады на Зону 51. На фургоне видна летающая тарелка круглой формы, как обычно нам показывают в фильмах или на фотографиях в интернете. Уфологи заинтересовались данным грузом и уверены, что военные намеренно показали людям летающую тарелку. Но смысл данного действия, если ранее они всегда скрывали подобное? Кроме того, сторонники мистики уверены в том, что НЛО не потерпел крушение, а его сбили намеренно. Пользователи, которые увидели данную фотографию НЛО разделились во мнениях. Одни считают, что фото настоящее и военные намеренно не скрывали НЛО. Другие, что фото сделано в фотошопе и военным нет смысла раскрывать секретную информацию о внеземной жизни.