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Американец сфотографировал НЛО, который перевозили военные
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Американец сфотографировал НЛО, который перевозили военные 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Автомобилист утверждает, что сделал фото с летающей тарелкой и военные не скрывали НЛО Свидетелями перевозки секретного объекта стали несколько жителей в то время, когда НЛО перевозили из Невады на Зону 51. На фургоне видна летающая тарелка круглой формы, как обычно нам показывают в фильмах или на фотографиях в интернете. Уфологи заинтересовались данным грузом и уверены, что военные намеренно показали людям летающую тарелку. Но смысл данного действия, если ранее они всегда скрывали подобное? Кроме того, сторонники мистики уверены в том, что НЛО не потерпел крушение, а его сбили намеренно. Пользователи, которые увидели данную фотографию НЛО разделились во мнениях. Одни считают, что фото настоящее и военные намеренно не скрывали НЛО. Другие, что фото сделано в фотошопе и военным нет смысла раскрывать секретную информацию о внеземной жизни.
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