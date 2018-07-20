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Таджикистан отказывается от пластика
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Таджикистан отказывается от пластика 

ИнформУпак 1 час назад
Он отметил также, что сейчас в Таджикистане начинают работу новые цеха по переработке пластиковых отходов, однако в некоторых сферах, например, в упаковке пищевых продуктов, можно отказаться от пластика совсем. Межрегиональное экономическое движение поддержало эту идею, по их мнению, пластик в соседстве с продуктами питания негативно влияет на здоровье человека. Также уменьшение использования пластика положительно скажется на состоянии окружающей среды.
Не так давно Центр по санитарно-эпидемиологическому контролю ограничил использование пластиковой посуды в городских точках общественного питания.
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