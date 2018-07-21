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Отец Бутиной рассказал, чем она занималась в США
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Отец Бутиной рассказал, чем она занималась в США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: facebook/Мария Бутина
Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин заявил, что его дочь не совершала противоправных поступков в Соединенных Штатах. Об этом сообщает телеканала «Россия 1».
По его словам, Бутина ежедневно занималась учебой.
Он также добавил, что у его дочери был очень напряженный график обучения и ей приходилось «сутками учиться».
Валерий Бутин подчеркнул, что его дочь не совершала ничего противоправного в США.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что деятельность Бутиной не имела никакого отношения к шпионажу.
По ее словам, преследование Бутиной в США является нарушением прав на свободу мнения и его выражения.
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