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Москалькова заявила о подготовке обращения в минюст США с просьбой освободить Бутину
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Москалькова заявила о подготовке обращения в минюст США с просьбой освободить Бутину 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Владимир Трефилов/Sputnik
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о подготовке обращения в американский минюст и международные организации в связи с задержанием в США россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже, выдвинули официальные обвинения — участие в сговоре с целью работать иноагентом без регистрации при минюсте. Ей может грозить до 15 лет тюрьмы. Суд постановил оставить Бутину под стражей, после того как сторона обвинения заявила, что она попытается сбежать из США.
"Обращение сейчас в работе, я сегодня (20.07) его направлю", — заявила Москалькова.
Уточняется, в обращении она просит об освобождении россиянки.
Ранее российское посольство в Вашингтоне официально потребовало у властей США объяснить арест гражданки России Марии Бутиной.
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