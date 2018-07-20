Ещё
Москалькова прокомментировала преследование США Бутиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москалькова прокомментировала преследование США Бутиной 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что преследование США россиянки Марии Бутиной является прямым и очевидным нарушением прав на свободу мнения и на справедливое судебное разбирательство.
"Полагаю, что такое преследование Бутиной является прямым и очевидным нарушением прав на свободу мнения и его выражения, а также на справедливое судебное разбирательство, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, … Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте омбудсмена.
Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян164
«Газпрому» перекрывают трубу595
Караченцова попросили забрать жену из психушки63
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня66
Фанаты Гарри Поттера отреагировали на смерть Спивак3
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение