Москалькова прокомментировала преследование США Бутиной 

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что преследование США россиянки Марии Бутиной является прямым и очевидным нарушением прав на свободу мнения и на справедливое судебное разбирательство.
"Полагаю, что такое преследование Бутиной является прямым и очевидным нарушением прав на свободу мнения и его выражения, а также на справедливое судебное разбирательство, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, … Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте омбудсмена.
Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.