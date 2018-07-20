Москалькова прокомментировала преследование США Бутиной

"Полагаю, что такое преследование Бутиной является прямым и очевидным нарушением прав на свободу мнения и его выражения, а также на справедливое судебное разбирательство, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, … Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте омбудсмена.