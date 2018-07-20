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Москалькова планирует обратиться в минюст США с просьбой освободить Бутину
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Москалькова планирует обратиться в минюст США с просьбой освободить Бутину 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует обратиться в Министерство юстиции США с просьбой освободить Марию Бутину, содержащуюся в следственном изоляторе в Вашингтоне. Об этом омбудсмен сообщила в опубликованном в пятницу интервью газете «Известия».
"Я обязательно напишу обращения в международные органы и министерство юстиции США с просьбой разобраться и освободить ее как невиновного человека", — заявила Москалькова.
Россиянка Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Ей инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте США агентом иностранного государства.
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