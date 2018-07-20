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Москалькова обратится в Минюст США с просьбой освободить Бутину
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Москалькова обратится в Минюст США с просьбой освободить Бутину 

RT на русском 1 час назад
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью газете «Известия» рассказала о своём намерении обратиться в Министерство юстиции США с просьбой освободить арестованную россиянку Марию Бутину.
«Я обязательно напишу обращения в международные органы и Министерство юстиции США с просьбой разобраться и освободить её как невиновного человека. Это очень важно, когда существует если не определённый контроль, то забота о человеке, который попал в беду на территории другого государства», — пояснила она.
При этом Москалькова добавила, что наибольшую обеспокоенность у неё, как у омбудсмена, вызывают нарушения прав россиян на Украине и в США.
«На Украине более 400 граждан России содержатся в местах лишения свободы. Это и те, кто совершил уголовные преступления и реально должен быть наказан, и граждане, которые, на мой взгляд, стали жертвами произвола для создания так называемого обменного фонда», — заключила она.
19 июля российские дипломаты посетили Бутину в американской тюрьме. О её задержании стало известно 16 июля.
Россиянка была задержана в США за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.
RT на русском: последние новости
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