Составлен рейтинг доступности и цен на бензин в Европе

Норвегии и Больше всего бензина марки Аи-95 на среднемесячную зарплату можно купить в Люксембурге Австрии (более двух тысяч литров), меньше всего — в Румынии Болгарии и на Украине (менее 500 литров). Россия в этом рейтинге расположилась посередине — на 16 строчке из 33 с показателем 853,3 литра.

Это следует из рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, составленном экспертами «РИА Рейтинга» по итогам первой половины этого года. При этом если взять стоимость литра Аи-95 безотносительно зарплат, то самое дешевое топливо — в Казахстане Белоруссии , России и на Украине (от 32 до 44,7 рубля), а самое дорогое — в Норвегии, Нидерландах Дании (более 120 рублей).

Почти во всех странах рейтинга в первом полугодии произошел рост цен на топливо — как на бензин, так и дизель. Снижение показал только Казахстан, а на Мальте цены не изменились. В лидерах роста — Норвегия, Бельгия и Россия (от 8,8 до 12,1 процента).

"Учитывая оживленную динамику цен в первом полугодии, эксперты «РИА Рейтинг» полагают, что цена бензина в России по итогам 2018 года вырастет больше инфляции: рост может составить около 8-10 процентов, — говорится в сообщении. — Однако, учитывая, что динамика средней заработной платы также демонстрирует положительные значения (по итогам января-мая 2018 года рост составил 11,5 процента), доступность бензина для граждан нашей страны не должна снизиться".