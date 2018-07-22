Россияне оказались на 16-м месте по возможности купить бензин на одну зарплату

Агентство РИА Рейтинг составило список стран Европы — верхние строчки рейтинга заняли страны, чьи жители могут купить максимальное количество бензина на свою среднюю зарплату.

Великобритания и «Лидером рейтинга стал Люксембург . Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,8 тысячи литров 95-го бензина благодаря высоким доходам и относительно низким ценам на топливо», — уточняет агентство. На втором месте расположилась Норвегия с 2,2 тысячами литров. Третье место заняли Австрия Швеция , где жители могут купить 1,8 тысячи литров бензина.

Россия заняла 16-е место с 853 литрами бензина. На последнем, 33 месте, оказалась Украина с 243 литрами.

Новосибирске средняя зарплата в июле достигла 33,5 тысяч рублей. При цене литра 95-го бензина в 43,20 рубля, новосибирец может купить себе 775 литров топлива.

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