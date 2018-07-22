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Россияне оказались на 16-м месте по возможности купить бензин на одну зарплату
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Россияне оказались на 16-м месте по возможности купить бензин на одну зарплату 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Агентство РИА Рейтинг составило список стран Европы — верхние строчки рейтинга заняли страны, чьи жители могут купить максимальное количество бензина на свою среднюю зарплату.
«Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,8 тысячи литров 95-го бензина благодаря высоким доходам и относительно низким ценам на топливо», — уточняет агентство. На втором месте расположилась Норвегия с 2,2 тысячами литров. Третье место заняли Австрия, Великобритания и Швеция, где жители могут купить 1,8 тысячи литров бензина.
Россия заняла 16-е место с 853 литрами бензина. На последнем, 33 месте, оказалась Украина с 243 литрами.
В Новосибирске средняя зарплата в июле достигла 33,5 тысяч рублей. При цене литра 95-го бензина в 43,20 рубля, новосибирец может купить себе 775 литров топлива.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
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Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
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