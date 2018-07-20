В Ташкенте обсуждены перспективы развития китайско-узбекского сотрудничества в правовой сфере

Ташкент, 19 июля / Синьхуа / — Посол КНР Цзян Янь и министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов сегодня обсудили состояние двусторонних отношений в правовой сфере и перспективы развития сотрудничества. Об этом сообщило информагентство «УзА».

В центре внимания была реализация плана действий по сотрудничеству в 2018-2020 годах, утвержденного министрами юстиции КНР и Узбекистана. Посол Цзян Янь отметила, что план предусматривает конкретные меры, направленные на обеспечение правовой защиты граждан и субъектов предпринимательства двух стран, выразила готовность оказать полную поддержку в осуществлении этого документа. —0—