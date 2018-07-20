Министру обороны доложат о ходе выполнения госзаказа

"Двадцатого июля в Минобороны России под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу пройдет Единый день приемки военной продукции", — говорится в сообщении.

Добавляется, что глава ведомства заслушает доклады о ходе перевооружения и расквартирования войск, а также доклады руководства предприятий оборонно-промышленного и строительного комплексов о выполнении государственного оборонного заказа во втором квартале 2018 года.

Кроме того, министру обороны РФ доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в воинские части и соединения, а также доложат о сдаче в эксплуатацию объектов инфраструктуры военного и социального назначения.