Министру обороны доложат о ходе выполнения госзаказа 

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу заслушает доклады о перевооружении, о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и о выполнении госзаказа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Двадцатого июля в Минобороны России под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу пройдет Единый день приемки военной продукции", — говорится в сообщении.
Добавляется, что глава ведомства заслушает доклады о ходе перевооружения и расквартирования войск, а также доклады руководства предприятий оборонно-промышленного и строительного комплексов о выполнении государственного оборонного заказа во втором квартале 2018 года.
Кроме того, министру обороны РФ доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в воинские части и соединения, а также доложат о сдаче в эксплуатацию объектов инфраструктуры военного и социального назначения.