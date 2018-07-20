Ещё
Министру обороны доложат о ходе выполнения госзаказа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министру обороны доложат о ходе выполнения госзаказа 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу заслушает доклады о перевооружении, о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и о выполнении госзаказа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Двадцатого июля в Минобороны России под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу пройдет Единый день приемки военной продукции", — говорится в сообщении.
Добавляется, что глава ведомства заслушает доклады о ходе перевооружения и расквартирования войск, а также доклады руководства предприятий оборонно-промышленного и строительного комплексов о выполнении государственного оборонного заказа во втором квартале 2018 года.
Кроме того, министру обороны РФ доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в воинские части и соединения, а также доложат о сдаче в эксплуатацию объектов инфраструктуры военного и социального назначения.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам383
В ДНР впервые вынесен смертный приговор89
Трамп пригласил Путина в США39
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство357
Жительницу Калининграда обвинили в госизмене28
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение