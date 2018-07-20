После прочтения убить 

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Интернет и смартфоны возведены индийцами в почти религиозный культ. Дешевые гаджеты и фантастически дешевый интернет подарили беднякам возможность почувствовать себя причастными к всемирной паутине, но именно это и стало причиной вирусного распространения массовых убийств по всей стране. Как обычные послания WhatsApp стали страшным оружием и почему всеобщая любовь к смартфонам может поставить Индию на грань гражданской войны — в материале «Ленты.ру»

По статистике, каждый пятый индиец имеет смартфон, и число обладателей гаджетов стремительно растет. Если в 2016 году на 1,3 миллиарда граждан приходилось более 300 миллионов девайсов (примерно еще столько же сейчас обладают обычными мобильными), то к 2022 году их число превысит 500 миллионов. Для страны, в которой живет шестая часть всех людей на планете, это огромный показатель. Согласно опросу, проведенному в конце 2017 года, 433 миллиона индийцев в 2018-м планируют обзавестись новым смартфоном.

В мире давно известна болезненная любовь жителей Индии к покупке технологических новинок. Она охватывает не только местных богачей, но и бедняков, которые едва сводят концы с концами. И все они жаждут получить самые продвинутые модели, а вот раскошеливаться на них не спешат.

Все они, как правило, тщательно анализируют функционал и характеристики гаджета, стараясь получить максимум за меньшую стоимость. «Они хотят получить 1,5 тысячи долларов, потратив 150», — рассказывает популярный индийский геймер Шаян Гальдер.

Индийский рынок переполнен всевозможными моделями смартфонов самой разной ценовой категории, и местные жители охотно ведутся на дешевые маркетинговые уловки. «Есть даже такие, кто верит, что их телефон от Xiaomi мощнее игрового компьютера», — делится Гальдер.

Из-за тотальной бедности смартфон стал главным и единственным предметом, который готов приобрести каждый индиец вне зависимости от того, сколько денег у него есть. Активному вовлечению способствуют и местные операторы: стоимость связи в стране считается одной из самых низких в мире, а сами пакеты интернет-трафика просто гигантские.

В 2016 году самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани развязал экономическую войну на этом рынке, предложив вновь подключившимся пользователям полгода бесплатного доступа к сети Reliance Jip 4G. В результате цена скоростного соединения в стране стремительно обрушилась.

Настоящим взрывом стало введение региональных языков в интерфейс гаджетов. Раньше носители десятков индийских диалектов не могли совладать с меню на английском. Местные разработчики (к примеру, Micromax) пошли навстречу клиентам, добавив в смартфоны сразу несколько распространенных языков. Благодаря этому Индия догнала Китай по количеству пользователей мобильных и обосновалась на втором месте в мире. За 2017 год население страны загрузило 12,1 миллиарда приложений для смартфонов (втрое больше, чем в 2015 году). Для сравнения: жители США установили 11,3 миллиарда приложений за год.

В стране сформировалось буквально религиозное отношение к интернету. Поэтому когда глава правительства небольшого штата Трипура сообщил, что сеть была дарована миру древними индийцами, местные жители не были удивлены. Чиновник уверен, что авторство технологии приписывается европейцам и американцам ошибочно, так как еще в древних эпосах один из индийских королей получал некие боевые обновления в реальном времени.

«Коммуникация была возможна, потому что наша технология была сложной и развитой в те времена. У нас были интернет и спутниковая система связи. Не похоже на то, что интернет и массовые коммуникация были недоступны в эпоху Махабхарты», — приводит слова министра Биплаба Кумара Деба издание The Hindu. Это произведение датируется, по разным оценкам, IV или II тысячелетием до нашей эры. Несмотря на насмешки англоязычных изданий и рядовых юзеров, среди индийцев нашлись последователи этой идеи.

В прошлом году исследователи Google задались вопросом, почему память огромного количества смартфонов пользователей из Индии аномально быстро переполняется. Если в США каждый день такая ситуация случается с одним гаджетом из десяти, то в азиатской стране — с одним из трех. Поиски разгадки сложной ситуации привели в WhatsApp. Оказалось, что миллионы жителей каждый день буквально насилуют свои телефоны и сеть, пересылая друг другу картинки и графические видео с пожеланием доброго утра. Особенно этим увлекается старшее поколение, вырвавшееся в онлайн.

Кажется, что эта проблема не может быть масштабной, но исследования говорят об обратном. Аналитики Google сообщили, что за последние годы частота поискового запроса «доброе утро картинки» увеличилась в десять раз. Несколько часов после восхода солнца по мессенджеру курсируют миллионы картинок, достигая апогея к восьми утра.

В начале 2018 года издание The Wall Street Journal отыскало типичного любителя подобных утренних ритуалов — 71-летнего Деша Ража Шарму, который каждый день с шести утра ищет и рассылает через WhatsApp картинки с пожеланием доброго утра 50 друзьям и родственникам. Среди его находок — Кришна, сообщающий адресату, что тихие молитвы не скованы тяжестью слов, а потому достигают высших сил быстрее, а также изображение ребенка, рекомендующего быть всегда счастливыми в сердце. «Эти сообщения в WhatsApp — мои мысли, точно высказанные в словах», — рассказал Шарма.

31-летний индиец Канвариот Сингх даже разработал специализированный сайт WishGoodMorning.com, получивший всенародную популярность. В различных категориях можно найти специальные послания для братьев или сестер, друзей или даже начальников. Сам Сингх тратит каждое утро 45 минут на ответы на присланные ему пожелания, а затем рассылает свои. Под Новый год в Индии было отправлено 20 миллиардов сообщений, — больше, чем в любой другой стране.

Известно, что большим фанатом утренних рассылок является премьер-министр Индии Нарендра Моди . В конце 2017 года на встрече с законодателями он посетовал: «Никто никогда не желает мне доброго утра». Оказалось, что высокий госслужащий каждое утро встает пораньше (около пяти утра) и рассылает множеству коллег позитивные картинки с добрыми пожеланиями, однако отвечает ему лишь 5-6 депутатов. Моди даже заметил, что зачастую сопровождал приветствия важными сообщениями, но их также пропускали или намеренно игнорировали.

Поддержка дружеских или родственных связей с огромным числом людей всегда была важна для индийцев — достаточно вспомнить известные по фильмам восточные торжества, насчитывающие сотни или тысячи «самых близких» людей. Появление в их жизни интернета дало местным жителям возможность общаться с близкими постоянно: они бесконечно пересылают различные видео, картинки и вирусные сообщения лично или в разных специально созданных группах.

Это нагружает как сеть, так и память гаджетов. Google разработали специально для местных жителей приложение Files Go, которое ищет на устройстве подобные изображения по типу, размеру и изображаемым объектам, и удаляет их. Для этого искусственный интеллект долго обучали на примерах «доброутренних» сообщений. За несколько недель программу загрузили более 10 миллионов раз. Оказалось, что у каждого пользователя в среднем нашлось около гигабайта ненужных данных.

Весной 2018 года на улицах индийских городов начались страшные расправы, которые продолжаются по сей день. Люди жестоко и безоглядно линчуют незнакомцев, которые кажутся им подозрительными. Причиной такого поведения стали сообщения в WhatsApp с «наводками». Бесплатное приложение за считанные месяцы превратилось из средства связи в ужасный инструмент манипуляции массами.

Слухи о неких шайках преступников, которые якобы орудуют в различных штатах, быстро распространяются среди индийских пользователей. В фальшивых сообщениях им вменяют многочисленные изнасилования и похищения детей, продажу людей на органы и воровство. Часто текст в них сопровождался аудио— или видео с «доказательствами». Среди них, к примеру, встречаются постановочные ролики с похищениями детей, фото маленьких сирийцев или ужасы в лагерях беженцев мусульман рохинджа.

Менее чем за три месяца фальшивые послания в WhatsApp стали причиной убийств почти трех десятков человек, еще сотни были жестоко избиты.

По оценкам местных СМИ, взрыв агрессии происходит примерно через 10-15 дней после массовой рассылки. Широкомасштабное линчевание началось в конце апреля 2018 года. Толчком для него послужили ложные сообщения о неких людях, которые якобы представляют угрозу для маленьких детей.

Первой жертвой паники стал штат Тамилнад. Толпа местных жителей избила показавшегося им подозрительным молодого мужчину и сдала его полиции. Их агрессия была подогрета сообщениями в социальных сетях и WhatsApp об орудующем поблизости торговце детьми. Местные власти провели проверку и, выяснив, что пойманный индиец невиновен, отпустили его. Позднее группа молодых людей поймала его на улице и избила до смерти.

Спустя месяц произошло еще несколько жестоких нападений. Авторы фейкового сообщения сообщили местным жителям через мессенджер о пяти сотнях злоумышленников, которые убивают людей ради продажи органов. Оговаривалось, что преступники могут притворяться нищими. Доверчивые адресаты пересылали «предупреждение» близким. В центральном штате Мадхья-Прадеш разъяренная толпа сельских жителей избила нескольких бедняков. Через несколько дней в городе Хайрадабаде (штат Телангана) жертвами самосуда стала группа просящих милостыню нищих: на них напали два десятка человек, в то время как толпа из 200 прохожих кричала, провоцируя их и поддерживая насилие. В результате погибла женщина-трансгендер, а три человека получили серьезные травмы.

По первому делу о распространении вирусных фейковых сообщений было арестовано три человека, по второму — 12. Оказалось, что вторая группа преступников верила в некий заговор трансгендеров по массовому похищению детей.

В июне истерия приобрела пугающие масштабы, и случаи жестокого линчевания участились. В начале лета обезумевшая толпа буквально разорвала двоих человек, когда получила «ориентировки» на пару мужчин на внедорожнике, якобы везущих с собой ребенка-пленника. Когда на место конфликта прибыли полицейские, жертвы уже были мертвы. Позднее в сети распространилось жестокое видео, где один из погибших умоляет агрессоров оставить его в живых.

27 июня вирусное сообщение о некой группе иностранцев, якобы приехавшей в штат Гуджарат для похищения и продажи детей, подтолкнуло местных жителей к пяти убийствам. Среди погибших была 45-летняя нищая женщина из кочевого племени. На следующий день жертвами фальшивого послания стали еще два человека.

Последним громким убийством стало массовое линчевание пятерых кочевников 1 июля. Племя проходило через одну из деревень в индийском штате Махараштра. Заподозрив странников в похищении детей, местные жители решили допросить их. Отягчающим обстоятельством стало общение одного из кочевников с маленьким селянином. Скитальцы показались новоявленным «следователям» излишне подозрительными, поэтому их коллективно забили до смерти камнями и палками. Прибывшие на место полицейские также подверглись нападению разъяренной толпы. Чтобы успокоить местных, стражи порядка ввели комендантский час и подтянули дополнительные силы.

В большинстве случаев местным правоохранителям удавалось арестовать нападавших по материалам видео— и фотосъемки, ведущейся некоторыми линчевателями. Им вменяются убийства и участие в массовых беспорядках. Однако фактических организаторов, то есть фальсификаторов-подстрекателей, найти проблематично. Полиция заявила, что в большинстве регионов поведение жителей вышло из-под контроля. Максимум, что могут сделать власти — разоблачать вирусные фейки через газетные объявления. Но агрессивно настроенным индийцам, по сути, плевать на доказательства. Как правило, общество ополчается на тех, кто воспринимается в качестве «аутсайдеров» — мигрантов, не говорящих на языке штата, или туристов.

В Индии мессенджером WhatsApp пользуется более 200 миллионов человек (при этом общемировая аудитория приложения оценивается в более чем один миллиард юзеров). Это один из самых популярных сервисов в стране. Доступность и дешевизна связи позволяют местным потреблять и распространять любую информацию.

Администраторов групп, которые являются рассадником «смертельных» сообщений, наказать невозможно: сквозное шифрование не дает понять, где зарождаются эти послания и как распространяются.

4 июля правительство Индии обратилось к владеющей WhatsApp компании Facebook, требуя предпринять «немедленные меры» против злоупотреблений платформой. Несмотря на разъяснения местного министерства коммуникаций и информационных технологий, пользователи продолжили пересылать друг другу «ориентировки». Чиновники заявили, что повсеместные убийства вызывают «глубокую боль и сожаление», и добавили, что сервис не вправе уклоняться в такой ситуации.

Администрация приложения пообещала награду в 50 тысяч долларов тому, кто предложит оптимальный выход из сложившейся ситуации. 11 июля в мессенджере появилась новая функция, которая должна остановить распространение фейковой информации. В обновленной версии WhatsApp алгоритм будет автоматически предупреждать, если сообщение было скопировано или переслано, с помощью ярлыка «Переадресовано» (Forwarded). «Эта дополнительная функция поможет упростить обращение с индивидуальными и групповыми чатами. Также она позволит вам определить, написал ли отправленное сообщение ваш друг или родственник, или оно изначально пришло от кого-то другого», — сказал представитель сервиса.

Поможет ли это нововведение хоть как-то остановить массовые убийства — непонятно.

Маниакальное отношение к смартфонам и интернету в сочетании с безответственным потреблением превращают индийский мобильный рынок в хаос. Местные жители, в отличие от развитых стран, не собираются платить ни за какой контент (включая программы и приложения), а времени на сеть тратят все больше. По статистике, половина из 71 миллиарда часов, проведенных жителями азиатской страны онлайн, приходится исключительно на WhatsApp. Именно поэтому он стал идеальной площадкой для распространения фейков и развязывания бессмысленной войны против незнакомцев.

При этом в ситуации, когда индийцы близки к гражданской войне и готовы разорвать любого чужака без суда и следствия, власти просто не понимают, как с этим справляться. Вся ответственность оказалась переложена на американскую компанию, и будет ли она разбираться с миллиардом людей без какого-либо понимания того, как должен работать интернет, — большой вопрос.