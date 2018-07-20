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В круиз! Как составить женственный и комфортный образ в стиле resort
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В круиз! Как составить женственный и комфортный образ в стиле resort 

Passion.ru 37 минут назад
Фото: Passion.ru
Середина лета, а значит, время подумать о заслуженном отдыхе где-нибудь на песочном пляже вдали от шумного мегаполиса. Но больше недоумений у женщин возникает не вопрос «куда поехать?», а извечное «что надеть?». Passion. ru собрал для вас базовые комплекты, которые точно пригодятся на жарком курорте.
Resort collection — это промежуточная коллекция брендов, преверсия весенне-летнего показа. Именно так дизайнеры дают понять, что будет в ходу в новом сезоне.
Раньше, кстати говоря, круизные коллекции служили для другой цели: их выпускали исключительно для состоятельных клиентов, которые предпочитали проводить зимнее время в теплых странах, но обновить гардероб было весьма затруднительно. Сейчас Resort Collection — удовольствие для всех желающих, кто хочет следить за новыми тенденциями. Но как не потеряться среди такого большого выбора?
Главный атрибут пляжного сезона — это шляпа. В этом сезоне эти головные уборы особенно популярны. Это не только модный аксессуар, но еще и залог вашего здоровья: шляпа спасет вас от неприятных последствий теплового и солнечного ударов. Головные уборы из соломы наиболее безопасны — этот материал не задерживает тепло и циркулирует потоки воздуха. А к этому пляжному атрибуту отлично подойдет сумочка из соломы. Их сейчас огромное множество, так что вы без труда найдете ту, которая будет по душе именно вам.
Ну и какой же отдых без женственного сарафана? В чем гулять по променаду и наслаждаться живописными видами? Сейчас особенное внимание привлекают натуральные материалы, так что выбирайте платья из хлопка или льна. В такой одежде вам точно не будет жарко. Осталось добавить к образу только акценты: изящные босоножки, стильные очки и скромное украшение. Образ а-ля resort готов!
Выбор купальника обычно всех ставит в тупик. Как же сложно оголяться после долгого холодного сезона! Да и выбрать модель подчёркивающую плюсы, а не минусы, не так уж и просто. Однозначным хитом уже второго по счету сезона считается купальник в стиле 80-х. За счет высокой посадки можно легко скрыть свои лишние килограммы и визуально удлинить силуэт. Выбор принта, конечно, зависит от ваших предпочтений. Но стоит обратить внимание на новомодный горох — он снова завоевывает популярность. Добавьте к своему образу слайдеры — теперь это главная модная обувь, которая сместила привычные нам въетнамки в сторону. И накиньте на плечи полупрозрачную накидку — пусть согревает вас после олимпийских заплывов.
Главное правило круизной коллекции — это удобство. И мы естественно не будем от него отступаться. На отдыхе ваши мысли не должны быть заняты неудобными туфлями, слишком утягивающим платьем и прочими недоразумениями. Оставьте эти переживания для светских раутов в мегаполисе.
Во-первых, на отдыхе сумка — это ваш верный товарищ. Туда должно поместиться все от пляжных вещей до документов. Но не таскать же с собой целый чемодан? Соломенная сумка, между прочим, очень вместительная, так что она идеально подойдет для этой ответственной роли. И не обязательно приобретать ее в классическом бежевом цвете: теперь можно выбрать оттенок на свой вкус.
Обувь тоже немаловажная составляющая отдыха. Она не должна быть неудобной, так что лучше выбирать простые модели. Например, босоножки без задников. Но небольшой каблук лучше оставить — он придаст вам небрежного шарма. Широкие брюки, кстати говоря, тоже последний хит сезона. Так что грех не блеснуть своими познаниями в модных тенденциях. Они очень удобные и не стесняют движений. К таким брюкам отлично подойдет легкая белоснежная блуза.
Выбирайте ту одежду, в которой вам будет комфортно. Прячьтесь от солнца за солнечными очками и шляпкой и покоряйте курорты своими модными аутфитами.
Текст: Татьяна Зубахина
Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/Vostock
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