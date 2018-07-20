Россия призвала Грузию не дать себя использовать в геополитических играх 

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью телеканалу «Рустави 2» в четверг призвала Тбилиси помнить, что обслуживать чужие геополитические интересы вместо национальных — дело неблагодарное и неблагородное.
Отвечая на вопрос о том, могут ли США расширить санкционный список против России из-за Грузии, дипломат сказала:
«На Западе есть мощные политические силы, которые добиваются сохранения и усиления антироссийских санкций. При этом их мотивы не имеют ни малейшего отношения к заботе о Грузии. Считать иначе могут лишь очень наивные люди«.
Дипломат отметила, что если Грузия станет упоминаться как обоснование для санкций, то это будет хороший повод для грузин задуматься, не используется ли их страна в чужой геополитической игре.
«Грузия уже фактически превратилась в элемент западной «стратегии сдерживания России» в Причерноморье и на Южном Кавказе. Не так давно один из чиновников американского Госдепартамента публично заявил, что США будут «вооружать Грузию для противодействия России».