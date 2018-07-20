Россия призвала Грузию не дать себя использовать в геополитических играх

Отвечая на вопрос о том, могут ли США расширить санкционный список против России из-за Грузии , дипломат сказала:

«На Западе есть мощные политические силы, которые добиваются сохранения и усиления антироссийских санкций. При этом их мотивы не имеют ни малейшего отношения к заботе о Грузии. Считать иначе могут лишь очень наивные люди«.

Дипломат отметила, что если Грузия станет упоминаться как обоснование для санкций, то это будет хороший повод для грузин задуматься, не используется ли их страна в чужой геополитической игре.