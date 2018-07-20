Сегодня «Советскому спорту» — 94!

Пятнадцатый главный редактор «Советского спорта» — о нашем с вами издании.

Я не помню, чтобы когда-нибудь поднимал бокал за большевиков, но вот сегодня точно хочется это сделать: спустя несколько лет после октября 17-го они взяли да и запустили для широкого читателя спортивную газету. Такого не было в нашей стране никогда, и вот — случилось!

Менялись генсеки и президенты, менялось название страны и ее границы. А «Советскому спорту», который все это пережил — все нипочем! И теперь старейший спортивный бренд страны отмечает свое 94-летие!

Да, печатной отрасли сегодня непросто. Но если есть победы у наших спортсменов — нам всегда есть о чем рассказать своему читателю. Есть успешный спорт — значит, востребованы и материалы о нем.

Это актеры, бывает, очень обижаются, когда ляпнешь при встрече с ними что-нибудь типа: «Да я вырос на ваших фильмах!» Они должны быть всегда молодыми и любимыми. А вот нам, газетчикам, даже нравится, когда в разговоре упомянешь, что работаешь в «Советском спорте» — а тебе в ответ: «Да я все детство читал вашу газету! И папа у меня читал, и дедушка выписывал!» Меняются поколения, меняются условия жизни, сам спорт меняется — меняемся и мы. Но в одном наш читатель может быть уверен всегда: мы всегда и во всем стараемся быть честны, мы не забываем о базовых принципах журналистики, и при всем при этом — нам хочется каждый день радовать вас свежим взглядом, необычными подходами и яркими поворотами тем!

У меня в кабинете висит десятка полтора первых полос «Красного спорта», а потом уже «Советского спорта» — за 1924-й, 40-е, 50-е годы и так далее. Иногда бросишь взгляд, прочитаешь заголовки или зацепишься внутри текста за словесные обороты, которые сегодня уже сложно представить, а все равно с уважением отнесешься. И к авторам бравурных передовиц «К новым победам!», и к героям незамысловатых, но очень искренних интервью.

Это наша история.

И спасибо, что современную историю вы проходите вместе с нами!