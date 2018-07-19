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Паломничество хотят признать деятельностью религиозных организаций
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Паломничество хотят признать деятельностью религиозных организаций 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Государственную думу внесен законопроект, устанавливающий, что паломнической деятельностью признается деятельность религиозных организаций по организации паломнических поездок, передает Агентство «Москва».
Религиозные организации будут иметь исключительное право осуществлять паломническую деятельность, как на возмездной, так и безвозмездной основе.
Целью документа является установление специального правового статуса паломника и паломнической деятельности.
Паломничество (от пальмовой ветви, с которыми жители Иерусалима встречали Иисуса Христа) — путешествие к Святой земле и другим географическим местностям, имеющим сакральное значение для христианской веры с целью поклонения и молитвы; вообще хождение верующих к святым местам на поклонение. Богомольца, совершающего такое путешествие, называют паломником или пилигримом.
Христианский обычай основывается на стремлении верующих поклониться местам и святыням, связанных с Христом, апостолами, Пресвятой Богородицей, помолиться перед чудотворными иконами, окунуться в священные воды реки Иордан и святые источники.
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