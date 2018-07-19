Паломничество хотят признать деятельностью религиозных организаций

Религиозные организации будут иметь исключительное право осуществлять паломническую деятельность, как на возмездной, так и безвозмездной основе.

Целью документа является установление специального правового статуса паломника и паломнической деятельности.

Паломничество (от пальмовой ветви, с которыми жители Иерусалима встречали Иисуса Христа ) — путешествие к Святой земле и другим географическим местностям, имеющим сакральное значение для христианской веры с целью поклонения и молитвы; вообще хождение верующих к святым местам на поклонение. Богомольца, совершающего такое путешествие, называют паломником или пилигримом.

Христианский обычай основывается на стремлении верующих поклониться местам и святыням, связанных с Христом, апостолами, Пресвятой Богородицей, помолиться перед чудотворными иконами, окунуться в священные воды реки Иордан и святые источники.