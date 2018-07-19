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Мэр столицы Кыргызстана, задержанный по ряду уголовных дел, освобожден от занимаемой должности
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Мэр столицы Кыргызстана, задержанный по ряду уголовных дел, освобожден от занимаемой должности 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Бишкек, 19 июля /Синьхуа/ — Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев освободил от занимаемой должности мэра Бишкека Албека Ибраимова. Соответствующее распоряжение премьер-министр подписал сегодня, сообщает его пресс-служба.
А. Ибраимов освобожден в связи с решением Бишкекского городского кенеша /совета/ о выражении ему недоверия.
Как сообщалось ранее, Главным следственным управлением ГКНБ расследуются ряд уголовных дел, в ходе следствия по которым получены достоверные сведения о причастности А. Ибраимова к противоправным деяниям. Мэр столицы является фигурантом трех уголовных дел. —0—
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