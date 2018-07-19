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В Камышине выгорели дотла пассажирские автобусы
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В Камышине выгорели дотла пассажирские автобусы 

v1.ru 55 минут назад
Фото: v1.ru
На стоянке в городе Камышин Волгоградской области выгорели четыре пассажирских автобуса.
— Пожар на парковке в 100 метрах от дома № 63 в пятом микрорайоне случился сегодня ночью, — рассказали в экстренных службах Камышина. — Со вспыхнувшего ПАЗа огонь перекинулся на соседний транспорт — три машины сгорели дотла, а одна оказалась сильно повреждена.
Спустя 19 минут пожарные из 29-й части окончательно справились с огнем — на соседние дома и машины пламя не перекинулось.
— На записях с камер видеонаблюдения видно, что ночью на автостоянке появляется неизвестный. Он выливает на машины горючую жидкость и быстро поджигает их, — передает камышинский портал Инфокам. — К слову, камеры здесь появились после ЧП, когда неизвестные сожгли пассажирские «ГАЗели».
По словам камышан, все четыре пассажирских автобуса принадлежали разным хозяевам.
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