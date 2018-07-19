В Камышине выгорели дотла пассажирские автобусы

— Пожар на парковке в 100 метрах от дома № 63 в пятом микрорайоне случился сегодня ночью, — рассказали в экстренных службах Камышина. — Со вспыхнувшего ПАЗа огонь перекинулся на соседний транспорт — три машины сгорели дотла, а одна оказалась сильно повреждена.

Спустя 19 минут пожарные из 29-й части окончательно справились с огнем — на соседние дома и машины пламя не перекинулось.

— На записях с камер видеонаблюдения видно, что ночью на автостоянке появляется неизвестный. Он выливает на машины горючую жидкость и быстро поджигает их, — передает камышинский портал Инфокам. — К слову, камеры здесь появились после ЧП, когда неизвестные сожгли пассажирские «ГАЗели».

По словам камышан, все четыре пассажирских автобуса принадлежали разным хозяевам.